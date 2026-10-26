Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 26 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 26 ottobre 2026

Ariete

Le vostre attenzioni sono giustamente per le questioni di lavoro e guadagno, avete successo in tutte le iniziative anche perché siete i migliori agenti di voi stessi. Non basta certo la sola Luna piena per riportare vittoria, ci sono anche influssi dallo Scorpione ad aumentare la fiducia in voi stessi e vi rendono competitivi sul mercato. Il tempo lavora per voi, anche in amore. La donna Ariete con i suoi occhi di fuoco eccita la fantasia degli uomini. Luna di sera vince.

Toro

Sentirete l’effetto della vostra. Luna piena, che si è formata nella notte, tutta la settimana, dovete però seguire anche la salute. Moderazione nel mangiare e nel bere, Giove (fegato) non tollera cibi troppo grassi e sostanziosi. Il lato buono della Luna è che attira come una calamita le schegge della fortuna lanciate da Venere. Possono presentarsi occasioni professionali molto interessanti, ma un po’ tutto è ancora in fase di studio. In famiglia, fate una bella scenata.

Gemelli

Piove o è solo umidità che cade giù? A sentire le vostre ossa c’è tanto reumatismo, siate più seri e curatevi. Invece non è niente male questa pioggia che cade nel campo del lavoro, acqua benefica che arriva da Mercurio nello Scorpione, la settimana sarà il vostro personale successo. Luna provoca agitazione nel segno che vi precede, è il passato che ritorna con eventi che sorprendono. Sorprendente il vostro attaccamento alla famiglia, casa, figli.

Cancro

I segnali di nervosismo sono aumentati già ieri con il ritorno di Venere in Bilancia, ma potete sempre fidarvi del vostro intuito, concentrate i vostri interessi sulle questioni materiali che possono riservare sorprese positive. Luna piena in Toro diventa per voi ottima per transazioni, compravendite, operazioni bancarie. Particolarmente efficace perché voi avete anche la protezione di Mercurio e Giove, perfetti per le questioni scritte. È la vostra occasione di stagione.

Leone

La prima fase lunare del mese dello Scorpione è Luna piena in Toro, oggi e domani, la prossima settimana tocca a voi ultimo quarto - impossibile non prevedere un cambiamento che inciderà profondamente soprattutto sull’attività lavorativa, l’ambiente professionale e la posizione che avete. È il periodo indicato se volete cambiare lavoro. Caotica anche la sfera familiare, tensioni con le donne di casa. Potrebbe nascere un bel soggetto per Almodovar: donne sull’orlo di una crisi di nervi.

Vergine

Forza di attrazione personale, gentilezza, umanità, umorismo. Le vostre qualità sono esaltate dalla Luna piena in Toro, che possiede una forte passionalità e promette eccitanti novità alle persone sole, i classici colpi di fulmine. Tra gli incontri a sorpresa, non programmati, ci sono anche persone che vi daranno un aiuto concreto nel lavoro e in affari. Questi nuovi influssi consigliano di essere più disponibili in famiglia, con il coniuge e i figli, parenti anziani. Consulti medici.

Bilancia

È al futuro che dovete pensare, dice questa Luna piena in Toro, segno governato come il vostro da Venere, dunque suscettibile di provocare cambiamenti importanti nella vostra vita. Diciamo che influenza un po’ la vostra rinascita, che non significa dover cambiare per forza situazioni o persone, basta assumere un atteggiamento diverso davanti alle difficoltà o alle incertezze: generosità sì, ma solo a chi la merita. L’idealismo porta a comportamenti fuori dalla realtà.

Scorpione

Resa dei conti. Dove, in quale rapporto? Questo lo sapete voi, noi possiamo dire che questa Luna piena in Toro vi dà l’occasione di staccare un anello della catena che vi lega a situazioni ormai esaurite. Difficilmente questa fase può vincere altre protezioni astrali su cui potete contare, ma può creare una grande confusione. Queste tempeste non succedono però durante i viaggi favoriti da Mercurio, possono sbocciare nuove storie d’amore. La vostra salute deve contare.

Sagittario

Nessuno di noi sarà proprio in forma, sotto questo plenilunio in Toro, e che nel vostro caso indica una certa fragilità nella salute. Ottima invece questa Luna per il lavoro, soldi, imprese immobiliari (per esempio se cercate casa per un figlio). Secondo giorno, con Venere in Bilancia, segno dei vostri incontri voluti o non programmati, considerando il tandem che nasce con Giove, possiamo prevedere quasi con certezza che le persone sole oggi o domani…troveranno l’amore.

Capricorno

Prima della fine dell’anno avremo altre fasi lunari che vi faranno innamorare, ma una Luna piena come questa di oggi e domani, non si ripeterà. Avviene nel caro Toro, segno che occupa il punto più luminoso del vostro cielo e vi porta sempre un’aria che profuma di primavera. Anche i fiori d’autunno però hanno la loro magia, il colore e il profumo è più intenso e dura più a lungo, vi faranno innamorare anche della persona amata da cinquant’anni. Siate più vivi!

Acquario

Speriamo di trovarvi sentimentalmente presi, solo così non sentirete l’ostilità di questa Luna piena che impazza in Toro oggi e domani. Fatevi stregare in amore, accettate la corte insistente di qualcuno che non avete mai considerato, perché avete bisogno di sentirvi ammirati. Situazione oppressiva per le coppie sposate e che devono affrontare e risolvere ancora tanti problemi in casa e con la casa, figli e parenti. Reagite concentrandovi sul lavoro e sulle finanze.

Pesci

Il nostro oroscopo sceglie oggi e domani, astri in evoluzione magnifica, il vento soffia a vostro favore, le onde alte che provoca Luna piena (anzi si tratta di scosse, visto che il Toro è un segno di terra) ma con la collaborazione di Nettuno, vostra guida celeste, possono diventare simbolo di grandi occasioni che arrivano ma che passano velocemente. La vita è adesso, avete solo il compito di seguire la linea blu di un destino che non è da tutti, per tutti.