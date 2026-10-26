Meteo, l’anticiclone blinda l’Italia: tempo asciutto fino al Ponte di Ognissanti. Occhio al freddo

meteo

Correnti orientali portano temperature anche di 4-6 gradi sotto media

Le condizioni meteo nella giornata odierna saranno perlopiù asciutte su tutta l’Italia, da segnalare solo qualche pioggia sulla Sicilia. Poco da segnalare anche nel corso dei prossimi giorni quando il campo di alta pressione si espanderà ulteriormente verso i settori occidentali e centrali del continente. Sui Balcani scenderà invece una piccola circolazione depressionaria colma di aria più fredda. Il tempo sulla nostra Penisola dovrebbe risultare per lo più asciutto fino al termine della settimana. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci mostrano però anche un clima relativamente freddo. Avremo infatti un flusso di correnti dai quadranti orientali o nord-orientali con temperature in media o di qualche grado al di sotto. Specialmente nella seconda parte della settimana attesi valori anche di 4-6 gradi sotto media specie sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda il weekend con la Festa di Ognissanti sembra che la situazione resterà piuttosto immutata. Promontorio anticiclonico sull’Europa occidentale e correnti fredde nord-orientali per l’Italia.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle regioni di nord-est, locali aperture tra Liguria e Piemonte. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL CENTRO Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito. Al pomeriggio maggiore nuvolosità sulle regioni Adriatiche ma senza fenomeni associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità medio-alta in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino locali piogge sulla Sicilia occidentale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio maggiori addensamenti tra Campania, Molise e Puglia settentrionale, tempo invariato altrove. In serata e nella notte tempo del tutto asciutto con velature in transito ovunque. Temperature minime stabili o in calo al nord e all’estremo sud, in rialzo al centro; massime stabili o in rialzo su tutta la penisola.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni; locali banchi di nebbia lungo la pianura padana. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con qualche velatura alternata a spazi di sereno.

AL CENTRO Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile tra schiarite e formazione di foschie, nebbie e addensamenti bassi, specie nelle zone interne.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo soleggiato ovunque, poco o irregolarmente nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in calo al centro-sud, in lieve rialzo al nord; massime in aumento al nord ed all’estremo sud, stabili o in lieve calo al centro.