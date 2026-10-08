Meteo, l’Italia nella morsa della saccatura: temporali violenti da nord a sud e crollo delle temperature

previsioni meteo

Il Centro Meteo non esclude nuova aria fredda a metà della prossima settimana

Il maltempo entra nel vivo da nord a sud: una vasta saccatura depressionaria si muove verso il Mediterraneo occidentale. La giornata di oggi inizia con condizioni meteo instabili o perturbate su buona parte del centro-nord, con piogge e temporali sparsi localmente anche di forte intensità. Nelle prossime ore, il maltempo insisterà sull’Italia con fenomeni intensi che si sposteranno gradualmente verso il sud. Per domani è prevista ancora instabilità diffusa con piogge e temporali sparsi lungo la Penisola, più intensi sulle regioni meridionali: un peggioramento che sarà accompagnato da aria più fresca con calo delle temperature anche di 4 gradi sotto la media entro l’inizio del weekend. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, con l’arrivo del secondo fine settimana di ottobre, mostrano la circolazione depressionaria, con goccia d’aria fredda in quota, spostarsi verso i Balcani: tempo in miglioramento, dunque, soprattutto al nord, e instabilità che si azzarderà invece sulle regioni del sud. Per quanto riguarda la prossima settimana, un campo di alta pressione dovrebbe espandersi da ovest, ma, allo stesso tempo, una goccia fredda potrebbe muoversi dall’Europa orientale verso il Mediterraneo. Per questo non si esclude l’arrivo di aria più fredda entro metà della prossima settimana.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Al mattino piogge sparse su Alpi e Prealpi e sulle pianure di Lombardia e Triveneto, variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio precipitazioni in estensione e intensificazione, mentre in serata e nella notte fenomeni temporaleschi sono attesi su Lombardia, Trentino e Triveneto. Graduale miglioramento altrove.

AL CENTRO Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con piogge deboli su Toscana, Umbria, Lazio, variabile sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio, ancora precipitazioni sparse sulle regioni tirreniche, più intense tra Lazio e Toscana: fenomeni in esaurimento in serata con tempo in graduale miglioramento, più asciutto sulle Marche e sull’Abruzzo con schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo in prevalenza asciutto con cieli parzialmente nuvolosi su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e pioviggine su Molise. Nel pomeriggio, qualche piovasco sulla Campania e sulla Sardegna occidentale, instabilità sulle zone interne di Calabria e Sicilia. In serata attesi acquazzoni e temporali sulla Campania, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in generale rialzo, massime in calo al centro-nord e in aumento al sud.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino nubi sparse su tutto il Settentrione con piogge su Liguria e nord-est. Nel pomeriggio ancora instabilità con piogge e temporali tra Liguria, Emilia Romagna e pianure di Veneto e Friuli, più asciutto altrove. Tra la serata e la notte precipitazioni in esaurimento ma ancora cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi.

AL CENTRO Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni con piogge deboli su alta Toscana, basso Lazio e Abruzzo. Nel pomeriggio, instabilità in aumento con sviluppo di acquazzoni e temporali, specie tra Toscana, Umbria e Marche. Tra la serata e la notte, tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, possibili temporali sulle coste tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino piogge sparse e locali temporali specie tra Molise, Campania, Basilicata e Puglia settentrionale, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, anche su Sicilia settentrionale e Sardegna occidentale. In serata e nella notte tempo in miglioramento, ma ancora molte nubi e anche residui fenomeni sulle regioni ioniche. Temperature minime in calo al centro-nord e sulla Sardegna e in rialzo al sud e sulla Sicilia, massime in generale diminuzione salvo un lieve rialzo al nord.