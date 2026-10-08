Clima, El Niño fuori controllo. “Sarà uno dei più violenti”, il picco a dicembre

fuori controllo

Previste temperature record nel Pacifico, più caldo su gran parte del pianeta e rischio di siccità e inondazioni che si sommerà agli effetti del cambiamento climatico

El Niño si intensificherà ulteriormente fino a raggiungere il picco a dicembre: lo hanno reso noto giovedì le Nazioni Unite, avvertendo che potrebbe trattarsi di uno degli episodi più forti registrati almeno dal 1950. Il fenomeno porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta, ha affermato l’agenzia Onu per il meteo e il clima, e il suo impatto si sommerà agli effetti del cambiamento climatico di origine antropica.

“El Niño continuerà a intensificarsi in vista del picco previsto per dicembre”, ha dichiarato l’Organizzazione meteorologica mondiale nel suo aggiornamento mensile sul clima stagionale globale. “È probabile che porti temperature superiori alla media in gran parte del globo e modifichi i regimi delle precipitazioni, aumentando il rischio di siccità e inondazioni in diverse regioni”. “Si prevede che le temperature della superficie del mare nel Pacifico tropicale centrale e orientale saliranno a livelli record nel trimestre ottobre-novembre-dicembre 2026, riflettendo il rafforzamento dell’evento El Niño, che influenzerà i modelli meteorologici e avrà ripercussioni su economie, ecosistemi e comunità in tutto il mondo”, ha affermato l’Omm.

“El Niño è ormai pienamente instaurato e si sta rafforzando rapidamente”, ha dichiarato Celeste Saulo, a capo dell’organizzazione. “Le previsioni dell’Omm indicano una probabilità prossima al 100% che il fenomeno persista fino a febbraio 2027, rivelandosi potenzialmente uno dei più intensi almeno dal 1950”.