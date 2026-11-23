Le previsioni meteo e le tendenze per i primi giorni di dicembre

Novembre è ormai agli sgoccioli e con il primo dicembre inizierà ufficialmente l’inverno climatico. Ma proprio con l’avvio della nuova stagione potrebbero arrivare le prime vere incursioni di aria polare sull’Europa, con possibili conseguenze anche per l’Italia. A delineare questo scenario è il colonnello Mario Giuliacci, in un’analisi pubblicata sul canale YouTube MeteoGiuliacci.

Le speranze di assistere a un primo assaggio d’inverno già negli ultimi giorni di novembre, con l’arrivo di correnti fredde direttamente dal Circolo polare e possibili nevicate sulle regioni alpine, sembrano però destinate a rimanere deluse. Una novità potrebbe invece profilarsi nella prima parte di dicembre.

Secondo l’analisi di Giuliacci, infatti, il vortice polare potrebbe progressivamente avvicinarsi all’Europa. A favorire questo movimento sarebbe la spinta esercitata dall’anticiclone del Pacifico, che contribuirebbe a modificare l’assetto delle masse d’aria alle alte quote.

“Da questa nostra analisi risulta che nella prima settimana di dicembre il vortice polare, il gelido vortice polare, tende ad essere proiettato verso l’Europa a seguito della spinta verso l’Europa da parte dell’anticiclone del Pacifico”, spiega il meteorologo.

Un segnale che emergerebbe anche dall’andamento delle temperature nella stratosfera, a circa 30 chilometri di quota. I valori sono infatti in diminuzione sul versante europeo, mentre risultano in aumento su quello del Pacifico, dove è arrivata l’influenza dell’anticiclone più caldo.

L’ipotesi di un’ondata di freddo a dicembre

È proprio questa configurazione atmosferica a far intravedere una possibile svolta nella circolazione europea. Il progressivo avvicinamento del vortice polare potrebbe infatti aprire la strada a una discesa di aria molto fredda verso il continente.

La finestra temporale da tenere sotto osservazione è quella della fine della prima decade di dicembre. È in quei giorni che, secondo lo scenario prospettato da Giuliacci, potrebbe verificarsi un’incursione di aria polare, con caratteristiche decisamente invernali.

“Potrebbe darsi che alla fine della prima decade di dicembre si possa assistere anche per l’Europa, e quindi speriamo anche per l’Italia, a un’incursione di aria polare come fenomeno veramente invernale”, conclude il meteorologo.

Si tratta al momento di una possibilità legata all’evoluzione della circolazione atmosferica, ma che potrebbe segnare il primo vero cambio di passo della stagione. Per capire se il freddo riuscirà effettivamente a raggiungere anche la Penisola bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti.