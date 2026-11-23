Dopo il suicidio di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia finito recentemente nel registro degli indagati dalla procura di Caltanissetta per questioni relative alla Strage di via d’Amelio, sono due i filoni investigativi aperti.

Il primo è quello della Procura di Grosseto, che procede per istigazione al suicidio per chiarire ogni circostanza del decesso. Il secondo, invece, quello della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, che intende verificare - al momento senza indagati - se negli scritti lasciati dall’ex prefetto nella proprietà maremmana vi siano elementi legati alle indagini sulle stragi mafiose del 1993.

Si tratta di una busta destinata alla procura di Caltanissetta e un’altra “per chi vorrà pubblicarla”, della quale però ancora non si conosce il contenuto. I documenti, tutti scritti a mano, sono stati sequestrati e saranno sottoposti ad accertamenti scientifici, anche con l’obiettivo di verificare l’eventuale presenza di impronte o tracce riconducibili a terze persone.

Il corpo di De Gennaro è stato trovato all’interno di una dependance della villa, la mattina del 21 novembre scorso. Accanto alla salma si trovava una pistola Ruger calibro 3.80, regolarmente detenuta, che è stata sequestrata insieme a due bossoli, uno rinvenuto nel giardino e l’altro all’interno della struttura. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella che l’ex capo della Polizia abbia esploso un primo colpo all’esterno per verificare il funzionamento dell’arma, prima di utilizzarla contro di sé. Si tratta di una ricostruzione ancora da verificare attraverso gli accertamenti balistici e scientifici.