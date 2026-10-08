Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 8 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 8 ottobre 2026

Ariete

Favoriti nel lavoro e in affari, soprattutto nelle attività libere e indipendenti. Saturno e Giove sono in posizione ottima, ma il transito è definito “capitalista”, per non parlare di Urano in Gemelli, tutti privilegiano le iniziative individuali. Se avete occasione mettetevi in proprio, anche perché Ariete è un carattere che vuole fare da sé. Tranne che in amore, si capisce, ma ogni vostro desiderio segreto o alla luce del sole (notte) sarà esaudito da Venere nel notturno Scorpione.

Toro

Persone non gentili nel vostro ambiente, a volte vi sembra di non riconoscere nemmeno gli abituali collaboratori, ma questi non sono giorni da giocare con simpatia o antipatia, pensate ai vostri interessi, siate superiori. Luna vi aiuta dal segno della fortuna e vi accompagnerà nel lavoro fino a domenica, aiuta gli incontri e iniziative. In filo diretto con Urano, rende veloci i cambiamenti in casa, come regalo porta un briciolo di passione. Persino il coniuge ne resterà sorpreso.

Gemelli

Qualche difetto lo tenete anche voi, ma possedete un grande pregio: la gente non si annoia in vostra compagnia. Un dono che deriva da Mercurio, vostro pianeta, sempre molto interessante per il lavoro e per gli affari ma oggi un po’ debole per la salute. La solita Luna in Vergine: gola, corde vocali, acidità. Il disturbo domani si placca, proseguite con i vostri affari, seguite la famiglia. Tutta la situazione sta cambiando a velocità supersonica la vostra vita.

Cancro

Diciamo semplicemente che è un giorno sì. Miglioramento della situazione privata-familiare, ma le esperienze più significative e qualche volta più fortunate vi attendono in viaggio. Le stelle parlano di voi e del vostro cuore innamorato, è molto vicino un avvenimento nel matrimonio e nella vita dei figli (possono rendervi nonni) Luna in Vergine, dottoressa e commercialista, rende più tranquilli nel lavoro. Dopo Luna nuova del weekend, avrete idee più chiare. Amici da non trascurare.

Leone

Quanti pensieri! Dovete però stare attenti al nebuloso Nettuno, non tutte le sensazioni specie quelle negative nascono per ragioni reali. Chiedete un calmante al vostro medico, famiglia in agitazione per l’arrivo di qualcuno o in attesa del vostro ritorno. Anche il rientro in casa, dopo un giorno di conflitti nel posto di lavoro, è un ritorno. Le stelle mettono l’accento sul coniuge. Non significa che ci saranno contrasti, Venere fa solo pensare che la persona cara potrebbe avere i suoi problemi.

Vergine

Primi attori. Le luci della ribalta questo weekend sono accese sul vostro segno, ma noi tutti ci aspettiamo qualcosa di positivo dalla vostra Luna e da Saturno, pianeta che aiuta (se vogliamo) a migliorare il lavoro, l’economia, la sanità, lo Stato. Per la vostra vita personale, un altro importante risultato nel lavoro e in affari è vicino. La Vergine non è molto portata ai cambiamenti, senza garanzie, però adesso avete l’entusiasmo per tutto ciò che è nuovo. Anche in amore.

Bilancia

Lieti di poter prevedere un altro giorno che vi vede protagonisti nel mondo del lavoro, specie nelle attività che portano a contatto con il pubblico. Un solo consiglio: definite tutto durante la vostra Luna nuova - 9,10,11. Attenti al Sole nel segno dà la forza di seguire le iniziative, ma nello stesso tempo risveglia la concorrenza, gli avversari. Fatevi circondare da collaboratori meno banali. Cercano di scaricare su di voi i loro fallimenti, errori. Una donna.

Scorpione

Non stancatevi troppo fisicamente. Il bilancio dei primi giorni non è male, ma voi avete la capacità e le possibilità di puntare molto più in alto, là dove solo i più intelligenti e coraggiosi osano andare. Come le aquile, perché il vostro segno ha il simbolo anche dell’aquila (insieme all’Ariete). Finalmente l’autunno: cielo scuro, lampi e tuoni, pioggia, foglie che il vento porta via… Nostalgia del passato? Ma Venere è sempre qui, a ricordarvi quelle notti in riva al mare.

Sagittario

Salute volubile. In mattinata siete impazienti, aspettate notizie di lavoro e vi dovete preparare per un appuntamento importante, questa sera. Non è necessario dire tutto nel matrimonio e in famiglia. Luna si agita in Vergine però stimola il campo del successo, farete il vostro lavoro in maniera esemplare, avrete anche nuove occasioni di affari. I vostri amanti non hanno ragione di lamentarsi, tenete sempre acceso il fuoco della passione, quante avventure!

Capricorno

Cos’è questo cielo d’autunno 2026? È la stagione dei giochi di potere, che tanto vi esaltano, vedrete Luna nuova nel campo del successo già domani… Ma non c’è giorno che non porti qualche novità in questo senso, una nuova sfida, una nuova opportunità. Nel lavoro e affari avete anche voi bisogno di aiuto, non dovete invece permettere intrusioni nelle vostre faccende private. Marte passionale vi aiuta nelle ricerche d’amore, passione, amicizia, viaggi lontani.

Acquario

Soldi. Conviene anche oggi essere concentrati sul lavoro, affari di ogni tipo, non preoccupatevi se mancano notizie, oggi nasce qualcosa di nuovo e di importante, lo scoprirete nei prossimi giorni. Per qualche donna Acquario, nostalgia di un uomo amato tanto tempo fa oppure di nascosto, Giove dice che il mondo è pieno di uomini, si trovano quando c’è la Luna giusta e questa in Vergine lo è. Durante il weekend si forma una fase fortunata anche per voi.

Pesci

Un nuovo successo, oppure un nuovo amore, nasce o arriva da lontano. Così fa pensare Venere in Scorpione, ottima anche per sistemare situazioni sbilanciate nel lavoro, iniziare qualcosa di nuovo. Il matrimonio è già in corsa su un nuovo binario, così conferma questa Luna in Vergine, segno del vostro matrimonio. Potete oggi concedervi anche una pausa, aspettando il novilunio che inizia domani nella cara Bilancia e resterà nella memoria della vostra vita.