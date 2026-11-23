Gli investigatori al lavoro sul giallo della ricina “potrebbero essere stati depistati”. L’indiscrezione arriva da Vincenzo Rubano, inviato di Dentro La Notizia a Pietracatella, dove lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono morte per avvelenamento. Secondo l’ipotesi avanzata dal cronista, qualcuno “potrebbe aver riferito agli inquirenti informazioni non vere”, nel tentativo di indirizzare le indagini su una pista sbagliata. Una possibile ricostruzione che Rubano collega alla lunga audizione di Antonello Di Vita, fratello di Gianni, ascoltato venerdì 20 novembre in Questura a Campobasso.

La lunga audizione

Antonello Di Vita è stato sentito per oltre 13 ore come persona informata sui fatti. Al termine dell’audizione, intercettato dai giornalisti all’esterno della Questura, aveva dichiarato: “Abbiamo rimesso in ordine i fatti, li abbiamo sviscerati. Ho cercato di togliere qualsiasi fonte di dubbio e provato a far capire loro che erano dubbi spiegabili”. Secondo Rubano, il fratello di Gianni Di Vita sarebbe stato ascoltato così a lungo proprio “per chiarire degli aspetti importanti di questa vicenda”. L’inviato ha sottolineato inoltre un altro particolare: “Non è un caso che la moglie di Antonello e Alice siano stati sentiti il giorno dopo la lunga audizione, proprio quando lui non era a Torino”, città in cui l’uomo vive. Stando ad alcune indiscrezioni, gli investigatori avrebbero ricavato dall’audizione “elementi interessanti”. Al momento, tuttavia, non sono arrivate conferme ufficiali in merito.

Le analisi scientifiche

Nel frattempo proseguono gli accertamenti nei laboratori del Robert Koch Institut di Berlino sui reperti sequestrati nell’abitazione della famiglia Di Vita a Pietracatella. Nei giorni scorsi, il dirigente della Squadra Mobile di Campobasso Marco Graziano, insieme al personale della Polizia Scientifica e a una consulente del centro antiveleni Maugeri di Pavia, si è recato in Germania per incontrare gli specialisti tedeschi e collaborare alle analisi. Tra i reperti sotto esame figurerebbero una bottiglia contenente del liquido, un contenitore con del kefir (la bevanda che Antonella era solita consumare per colazione), un cestino della spazzatura, una borraccia e un paio di guanti da lavoro. L’obiettivo è individuare eventuali tracce del veleno che ha provocato la morte di Antonella e Sara, quasi un anno fa, e acquisire elementi utili a imprimere una svolta decisiva alle indagini. I verbali delle operazioni saranno depositati nei prossimi giorni.