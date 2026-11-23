Proposte

Fermare l'«entrismo» fondamentalista nelle democrazie è una priorità Ma c'è bisogno di un'azione coordinata, amministrativa e politica, a più livelli

Di fronte alla penetrazione delle reti riconducibili all’islamismo politico nelle società occidentali, il dibattito pubblico è rimasto a lungo imbrigliato in equivoci semantici e concettuali. Per costruire un’efficace linea di difesa democratica è anzitutto indispensabile tracciare una demarcazione netta: l’Islam in quanto fede religiosa appartiene al perimetro della libertà di coscienza e di culto; l’islamismo politico, al contrario, costituisce un progetto ideologico-politico totalizzante che strumentalizza la religione islamica per affermare norme comunitarie e fedeltà identitarie che si pongono al di sopra e al di fuori del diritto comune e delle istituzioni democratiche.

Negli ultimi decenni, in Europa come negli Stati Uniti, la strategia egemonica di questo movimento, il cui vettore transnazionale storico è rappresentato dalla galassia dei Fratelli Musulmani, ha abbandonato la sola dimensione della violenza aperta per privilegiare l’«entrismo islamista». Si tratta di una tattica di infiltrazione graduale nelle istituzioni civili e politiche, nelle associazioni culturali, nel mondo accademico, nel terzo settore e nei media. Tale penetrazione fa leva sull’espediente disonesto del «doppio linguaggio»: un discorso rassicurante e fintamente ragionevole rivolto verso l’esterno; un messaggio identitario, rigorista, separatista, e intriso di violenza, veicolato all’interno.

La svolta dell’8 ottobre a Strasburgo e il nuovo quadro legislativo italiano

A rompere gli imbrogli e le trappole dei discorsi ipocriti è sopraggiunta una svolta politico-istituzionale nel Parlamento europeo, con l’approvazione della Risoluzione 2026/2868(RSP), dell’8 ottobre scorso, che richiede alla Commissione e agli Stati membri un’azione decisa. Richiede espressamente: la creazione di liste nazionali di predicatori d’odio; la piena tracciabilità dei finanziamenti UE a quelle organizzazioni, o affini; l’attivazione del sistema EDES per bloccare fondi a enti che promuovono radicalizzazione e antisemitismo; censimento dei fondi assegnati a soggetti sospettati di legami con l’Islam politico; controlli sui finanziamenti provenienti da Qatar e Turchia. Le evidenze e i riscontri che hanno portato all’adozione della Risoluzione vanno integrate con le analisi dello Scrutiny Working Group (SWG) del Parlamento europeo (di cui ha dato notizia Il Tempo del 18 novembre) sui finanziamenti erogati alle ONG. Questa svolta europea trova una convergenza ideale e giuridica nella legge contro l’antisemitismo approvata dalla Camera il 17 novembre 2026. L’introduzione e il recepimento nell’ordinamento italiano della definizione operativa di antisemitismo elaborata dall’IHRAdota le istituzioni di uno strumento normativo essenziale per intercettare e sanzionare le forme contemporanee di odio antiebraico e di delegittimazione delle democrazie, proprio quelle impiegate come leva ideologica dall’entrismo radicale.

Il nodo del garantismo e la convergenza sulla «democrazia protetta»

Da anni, la principale difficoltà incontrata dai governi occidentali nel contrastare l’entrismo islamista ruota intorno al falso dilemma tra la rigida tutela delle garanzie fondamentali e la necessità di strutturare un modello di «democrazia protetta» o militante per affrontare minacce terroristiche. La naturale riluttanza a reprimere opinioni politiche ha consentito a gruppi ben organizzati di utilizzare le libertà costituzionali come uno scudo giuridico dietro cui promuovere modelli societari incompatibili con i nostri valori.

Tuttavia, si assiste oggi a una convergenza politica tra partiti europei, fondata sulla presa d’atto che l’islamismo politico rappresenta una minaccia concreta per la coesione democratica, anche quando rinuncia alla lotta armata nell’immediato. Ma è necessario che questa convergenza si traduca in azione statuale da parte delle istituzioni europee e nazionali.

L’effetto moltiplicatore dell’azione amministrativa e politica

Un contrasto efficace richiede di non ridurre l’alternativa a due opzioni esclusive, da un lato la risposta penale, dall’altro l’attività amministrativa. Bisogna invece chiedere con forza l’attuazione immediata, coordinata e parallela, di uno o più pacchetti integrati di misure amministrative e legislative destinate a generare un vero e proprio “effetto moltiplicatore”, capace, sperabilmente, di rendere possibile la messa fuorilegge della Fratellanza Musulmana.

Gli strumenti potenzialmente a disposizione:

1. Piena attuazione delle raccomandazioni contenute nella Risoluzione UE dell’8 ottobre, integrate alle raccomandazioni dello SWG del Parlamento Ue sulle ONG;

2. Recepimento e implementazione delle migliori pratiche maturate in Europa e in Occidente, quali il Contrat d’engagement républicain francese (che subordina finanziamenti e concessioni pubbliche alla firma di un patto di rispetto dei valori repubblicani e della laicità), la dottrina tedesca del BfV, l’istituzione di centri di documentazione pubblica sull’estremismo religioso sul modello austriaco e i più recenti criteri operativi britannici ed extra-UE sull’estremismo;

3. Valorizzazione della nuova legge italiana sull’antisemitismo;

4. Applicazione rigorosa delle misure di monitoraggio e prevenzione già disponibili, come il DASPO urbano e le interdittive amministrative, unita alla rivisitazione e all’adeguamento di normative speciali che hanno fatto la storia della sicurezza repubblicana, quali la Legge Cossiga e la Legge Pisanu, opportunamente riorientate per contrastare la radicalizzazione non violenta e la propaganda eversiva;

5. Moltiplicazione di efficacia: la sintesi coordinata dei quattro livelli precedenti consente di portare la risposta delle istituzioni a un grado di efficacia nettamente superiore rispetto alla somma delle singole iniziative isolate.

La lista terroristica UE

La Risoluzione del Parlamento Europeo si conclude con la richiesta al Consiglio di valutare l’inserimento delle entità dei Fratelli Musulmani nella lista terroristica UE. Bisogna però essere consapevoli dei vincoli giuridici che regolano l’iscrizione in tale elenco. Si richiedono requisiti probatori tassativi e un presupposto indefettibile: l’esistenza di una decisione formale o di una condanna pronunciata da un’autorità giudiziaria nazionale competente per reati di terrorismo in senso stretto. Inoltre, in sede di Consiglio è necessaria l’unanimità dei consensi. Trattandosi di reti che operano prevalentemente nel perimetro della legalità formale, attendere il completamento di iter penali complessi rischierebbe di paralizzare l’azione dello Stato. La strada maestra consiste nel muovere dai dispositivi di prevenzione amministrativa descritti al paragrafo precedente per costruire, gradualmente e per via legislativa, la tipizzazione penale di specifici comportamenti chiave .

La mappa politica del dibattito e il nodo strategico degli enti locali

Un fattore di criticità preoccupante e pesantissimo risiede nell’attuazione concreta delle misure sul territorio. Poiché molte delle azioni di contrasto amministrativo si gioca a livello comunale, non può sfuggire la constatazione che la maggior parte delle amministrazioni dei grandi comuni sono guidate dal centrosinistra. In assenza di un quadro vincolante, esiste il rischio concreto di una aspra opposizione locale ai provvedimenti, giocata anche in chiave antigovernativa. Risulta pertanto indispensabile prevedere a livello di legislazione statale meccanismi efficaci in grado di incidere sulle azioni degli enti locali: ad esempio prevedendo la decurtazione dei trasferimenti finanziari statali per i Comuni che non si adegueranno ai protocolli di trasparenza e prevenzione, fino all’introduzione di specifiche responsabilità amministrative a carico dei dirigenti e degli amministratori locali non compliant.

La lezione del 1979: Il Processo “7 Aprile” e gli anticorpi della Repubblica

Al Parlamento europeo, la Risoluzione dell’8 ottobre è stata approvata da un fronte composto da PPE, Renew Europe e dai gruppi delle destre. In Italia, la legge contro l’antisemitismo ha ottenuto il via libera non soltanto dalla maggioranza di governo, ma anche dai voti favorevoli di Italia Viva, Azione e di esponenti dell’area riformista delPd. Da questo dato politico emerge la necessità strategica di approfondire il confronto con i partiti che hanno votato a favore, stimolando una riflessione che superi gli steccati della attuale polarizzazione.

In proposito, la storia italiana offre un parallelo illuminante. Nel 1979, l’iniziativa giudiziaria della Procura di Padova nota come il «Processo 7 Aprile» colpì i vertici dell’Autonomia Operaia e della galassia sovversiva di estrema sinistra. Quella vicenda processuale contestò la continuità strategica tra le organizzazioni legali e le formazioni clandestine armate che insanguinavano il Paese.

Il Processo 7 Aprile svolse una funzione culturale e politica fondamentale: infranse l’ambiguità ideologica di ampi settori dell’opinione pubblica che fino a quel momento avevano mantenuto un’attitudine indulgente verso le aree di fiancheggiamento dell’eversione, riassunta dallo slogan «né con lo Stato né con le BR».L’intervento delle istituzioni costrinse la società civile e le forze politiche a prender atto che le garanzie democratiche venivano strumentalizzate per abbattere la Repubblica. Fu proprio quell’operazione di verità a favorire lo sviluppo di quegli “anticorpi” civili e istituzionali che prosciugarono il bacino di coltura del terrorismo.

Oggi, di fronte all’entrismo islamista, l’Europa e l’Italia sono chiamate alla medesima prova di maturità, anche se non possiamo nasconderci che la deriva radicale subita dalla sinistra in questi anni rende molto arduo il compito: superare le tolleranze ambigue, smascherare l’uso strumentale dei diritti di libertà e dotarsi delle norme necessarie per proteggere la società aperta e i valori fondamentali della Costituzione.