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Meteo, l’autunno si prende una pausa: torna l’alta pressione, stop al maltempo

Da lunedì l’anticiclone delle Azzorre riporta stabilità

di Tommaso Carta

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Tempo in miglioramento sull’Italia con leggero calo termico delle temperature al mattino e alla sera. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, un’ansa depressionaria in rapido allontanamento verso levante favorirà un miglioramento del tempo. La giornata di oggi trascorrerà mediamente stabile al centro-nord e Sardegna, seppur con addensamenti di passaggio, ma con tempo asciutto. Residui addensamenti con occasionali fenomeni sono attesi su Puglia, Molise e settori tirrenici di Sicilia e Calabria. Qualche fenomeno potrà addossarsi alle Alpi di confine, specie centro-occidentale. “Aria fresca nord atlantica - spiega il Cmi - ha raggiunto nelle ultime ore l’Italia, favorendo un calo delle temperature. La giornata odierna è attesa con massime non oltre i +14/+16 C al nord, fatta eccezione per la Romagna dove effetti favonici potranno far toccare valori massimi di +18/+9 C, attorno ai +16/+18 C al centro-sud, salvo locali punte sino a +20/+22 C su Sardegna e Sicilia orientale. Temperature minime al di sotto dei +10 C al nord e zone interne del centro con valori vicini ai +5 C nelle valli, Pianura Padana sud-orientale e settori a ridosso dell’Appennino. Gelate in montagna e sugli altopiani abruzzesi con valori anche inferiori ai -5 C. Nei prossimi giorni, avremo un rinforzo dell’alta pressione delle Azzorre che già nella giornata di lunedì si porterà sull’Europa occidentale, estendendosi da martedì anche sul Mediterraneo centro-occidentale con valori pressori al suolo attorno ai 1020 hPa. L’autunno subirà uno stop con fase stabile sull’Italia sino a giovedì, salvo residui disturbi”.

Le previsioni per oggi:

AL NORD: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo dei fenomeni sulle Alpi di confine con neve a quote medio basse su quelle centro-orientali. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, quota neve in rialzo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

AL CENTRO: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con spazi di sereno e velature in transito. Al pomeriggio nuvolosità in transito e addensamenti più consistenti sulla Toscana ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile tra schiarite e formazione di foschie, nebbie e addensamenti bassi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino locali piogge tra Puglia Calabria e Isole Maggiori, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio migliora sulla Sardegna, poche variazioni sulle altre regioni. In serata e nella notte aumento della nuvolosità in transito su tutte le regioni, con locali piogge tra Sicilia e Sardegna ed asciutto altrove. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni per domani:

AL NORD: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo ma con nuvolosità in transito. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse alternate a spazi di sereno. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

AL CENTRO: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con nubi sparse e schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità in transito e spazi di sereno. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con nuvolosità in transito, locali piogge sulla Sardegna. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a spazi di sereno. In serata e nella notte tempo generalmente asciutto ovunque con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

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