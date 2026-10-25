Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 25 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 25 ottobre 2026

Ariete

Prosegue il felice transito della Luna nel segno, siete in grado di affrontare qualsiasi situazione e anche le persone che si oppongono alle vostre proposte, al resto ci penserà Giove con la sua fortuna. La notizia non proprio esaltante è il ritorno di Venere in opposizione nella Bilancia, significa che ci saranno contrasti prossimamente con chi amate, dovete controllare la tendenza a fare stranezze, non eccedere col cibo.

Toro

Questa prima domenica sotto il segno dello Scorpione dobbiamo dare precedenza alle persone sole di ogni età che sognano di trovare l’amore quest’autunno, oppure solo una compagnia per i giorni di pioggia, come fanno le pastorelle irlandesi. Questo per dirvi che vediamo più incontri divertenti ma non durevoli perché mancherà lo stimolo diretto di Venere, da questa mattina in Bilancia. Ottima protezione per il lavoro e la salute, la passione arriverà con la Luna piena.

Gemelli

Nelle relazioni d’amore proverete emozioni molto più profonde e quindi le esperienze d’amore, anche quelle che cominciano ad arrivare oggi grazie al ritorno di Venere in Bilancia, segno tradizionalmente custode della vostra felicità e fortuna. Oggi arriva anche il successo pieno, come comincia a crescere di luce la Luna in Ariete, marziana e guerriera. Siete talmente in forma e su di giri che potete trasformare la domenica in un trionfo d’amore. Non parlate troppo.

Cancro

Come tanti, come tutti, anche voi dovete arrangiarvi quando Venere in Bilancia si oppone a Saturno e Nettuno in Ariete, transito che rende impulsivi e sbadati, attenti ai piccoli incidenti domestici. L’ambizione e l’attitudine a dirigere e comandare e abbastanza accentuata. Dovete però controllarvi perché la Luna è ancora faticosa, vulnerabile, dispersiva. La vostra fortuna è la forza di attrazione che emana da voi. Il fatto bello della domenica è una carezza inaspettata.

Leone

Nuovamente in aspetto diretto Giove, Marte e Venere, che ritorna in Bilancia, dopo un periodo di ostilità, ma certe guerre non sono ancora finite: adesso è il Sole in Scorpione, che darà qualche problema in famiglia e, quando anche la Luna sarà contraria, dovrete stare attenti nella salute. Non succede nulla di strano, dovete solo calmare i vostri bollenti spiriti ed essere più discreti nelle vostre iniziative economiche. La gente vi immagina più ricchi di quanto non siete.

Vergine

Oggi è in preparazione una spettacolare Luna piena, che risplenderà domani in Toro. Questa fase lunare è tradizionalmente propizia per trovare nuove occasioni d’amore, se uno si trova solo, ma ha anche la forza di rendere più intenso e passionale il rapporto di sempre, persino il matrimonio. Tutte le altre stelle di questa domenica sono posizionate in modo da favorire il vostro segno, persino il caos generale non blocca le vostre iniziative, voi non avete paura di nulla.

Bilancia

All’alba, com’è sua abitudine, Venere ritorna nel segno che è anche il suo domicilio (il secondo dopo quello in Toro). Oggi non possiamo ancora prevedere una situazione completamente tranquilla, siete provocati dalla Luna in Ariete, che sarà però più nervosa per il vostro coniuge, in stato di protesta senza una vera ragione. Non fatevi condizionare dal caos, in famiglia e fuori, la vostra missione nella vita è amare, sarete all’altezza anche oggi.

Scorpione

Quello che sta succedendo sulla Terra è in parte un riflesso del gioco dei pianeti dello zodiaco, non c’è pace sopra e non c’è pace sotto. Eppure, contro qualsiasi previsione umana, voi avete questa domenica un buon momento per contrattazioni, negoziati, discussioni di contatti o di accordi. Questo grazie alla mente estremamente chiara e brillante, dovuta alla Luna in Ariete, settore del lavoro e del guadagno. Avete la sensazione che manchi l’aria in amore? Venere se n’è andata…

Sagittario

Vi abbiamo già detto tante belle cose sulla vita pratica, lavoro e affari, oggi vogliamo centrare le nostre previsioni quasi esclusivamente sull’amore. Giorno di rara bellezza per quelli che hanno deciso di sposarsi in questa stagione, sotto il profilo sentimentale e passionale per niente autunnale, sembrate già nell’estate di San Martino. Il ritorno di Venere nel segno dei vostri incontri e innamoramenti, Bilancia, è reso intenso dalla Luna, Marte e Giove, tutti nei segni di fuoco.

Capricorno

Se volete sorprendere il nostro caro amore, dovete agire domani sotto i raggi della fortunata Luna piena in Toro, il vostro segno del cuore. Oggi sono le questioni professionali o problemi di tipo domestico che richiedono la vostra attenzione, come viene confermato dalla Luna in Ariete, non facile nemmeno per la salute. Bisogna in ogni caso essere prudenti anche durante i viaggi, perché abbiamo un forte intervento di Saturno sul vostro oroscopo. Evitate le folle.

Acquario

Questo ritorno di Venere in Bilancia, da oggi fino al 5 dicembre, sprigiona un’energia positiva che farà bene a tutti i rapporti di amore, matrimonio. Oggi anche la Luna in Ariete, rende più intensa la vostra espressione emotiva. Sentite forte il bisogno di esprimervi nei confronti della persona amata. Il transito stimola anche il desiderio fisico. Una relazione che nasce con queste premesse ha molte probabilità di successo. Se siete soli andate alla ricerca… Dimenticate il lavoro.

Pesci

Una nuova relazione che inizia sotto l’influsso di Venere in Bilancia, da oggi al 5 dicembre, è carica di intensità. Il suo impatto, in bene o in male, sulla vostra vita è superiore a qualsiasi altra relazione. Voi che siete già figli felicemente uniti in un amore senza fine, vivrete il transito come un aumento delle risorse finanziarie. Venere infatti è conosciuta come “piccola fortuna”, ma voi siete guardati anche dalla “grande fortuna” di Giove. Partirà, la nave partirà, voi dovete solo scegliere la direzione.