L'appello

In Belgio vertice tra decine di leader musulmani dell’Ue: “L’islamismo radicale è un’ideologia totalitaria, non religione”

Il problema non è (e non sarà mai) rappresentato da chi si reca alla moschea, prega Allah e segue i principi diffusi da Maometto. Ma da chi, al contrario, vuole trasformare l’Occidente, farlo regredire ad una sorta di Alto Medioevo e imporre i principi della Sharia.

Un concetto elementare, che la sinistra italiana non è in grado di comprendere, ma trasparente ed immediato per i molti musulmani moderati. Danneggiati, per primi, dagli estremisti. La nuova dimostrazione di questo assunto è giunta ieri da Bruxelles. Presso il Parlamento europeo, la Conferenza degli Imam europei presieduta da Hassen Chalghoumi ha tenuto un vertice senza precedenti, riunendo circa quaranta dignitari religiosi provenienti da tutta Europa. Organizzato in collaborazione con l’eurodeputata Céline Imart (PPE, Francia) e facendo seguito alla risoluzione del Parlamento europeo dell’8 ottobre. Il simposio, come ha riportato il portale Eureporter, ha lanciato un messaggio chiaro: l’Islam è una religione, mentre l’islamismo è un’ideologia politica totalitaria. I due concetti non devono più essere confusi.

Rivolgendosi agli eurodeputati, l’imam Hassen Chalghoumi (intervistato pochi giorni fa dal nostro quotidiano) ha dichiarato con fermezza: «Siamo europei. L’Europa è casa nostra. Non possiamo e non dobbiamo confondere l’Islam con l’islamismo. L’islamismo non è un’opinione religiosa; è un’ideologia politica che utilizza la religione per imporre un’agenda totalitaria. Continuare a sminuire o negare questo pericolo significa lasciare i musulmani soli di fronte a una pressione ideologica che li intrappola e li sfrutta. Se avete davvero a cuore i musulmani e desiderate preservare la nostra convivenza, allora fate il vostro dovere. Aiutateci a porre fine a questo fenomeno. Non proteggetelo sotto le spoglie il falso pretesto della difesa dei musulmani».

Nell’incontro è stato a lungo dibattuto della risoluzione dell’8 ottobre, ed è stato evidenziato come la stessa non sia diretta contro i musulmani; al contrario, li protegge dall’influenza dei Fratelli Musulmani. Gli imam presenti hanno sottolineato con forza ed in modo unitario un concetto tanto semplice, quanto essenziale: l’Europa è casa loro. Alcuni vi sono nati, vi lavorano e vi stanno crescendo i propri figli. Con la loro presenza, hanno voluto schierarsi al fianco dei loro concittadini europei nel sostenere un’Europa caratterizzata dalla convivenza in armonia. La sera del 12 novembre, a seguito del simposio, si è tenuta una «Cena della Pace» presso la Grande Sinagoga di Bruxelles, presieduta dal Rabbino Capo di Bruxelles, Albert Guigui, alla presenza del presidente del Concistoro Centrale Ebraico del Belgio. Questo momento di fratellanza ha riunito imam, rabbini e personalità politiche, accomunati da un messaggio condiviso di dialogo e responsabilità. Erano presenti anche lo scrittore Marek Halter e l’imam Hassen Chalghoumi.