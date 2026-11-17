carburanti

I costi dei carburanti alla pompa

Prosegue il calo dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa, fermo il Gpl, ancora in rialzo il metano. Continua il saliscendi delle quotazioni dei prodotti raffinati. Questa mattina 17 novembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,955 euro/l per la benzina (-3 millesimi rispetto a ieri), 2,206 euro/l per il gasolio (-2), 0,839 euro/l per il Gpl (invariato) e 2,162 euro/kg per il metano (+4). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,990 euro/l per la benzina (-2), di 2,267 euro/l per il gasolio (-4), 0,932 euro/l per il Gpl (invariato) e 2,086 euro/kg per il metano (-2).

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 24mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: per la benzina self il prezzo medio è 1,959 euro/litro (1,954 euro/litro per le compagnie, 1,969 euro/litro per le pompe bianche); per il diesel self il prezzo medio è 2,210 euro/litro (2,205 euro/litro per le compagnie, 2,220 euro/litro per le pompe bianche); per la benzina servito il prezzo medio è 2,095 euro/litro (2,127 euro/litro per le compagnie, 2,036 euro/litro per le pompe bianche); per il diesel servito il prezzo medio è 2,344 euro/litro (2,377 euro/litro per le compagnie, 2,285 euro/litro per le pompe bianche); per il Gpl servito il prezzo medio è 0,844 euro/litro (0,846 euro/litro per le compagnie, 0,842 euro/litro per le pompe bianche); per il metano servito il prezzo medio è 2,155 euro/kg (2,143 euro/kg per le compagnie, 2,165 euro/kg per le pompe bianche); per il Gnl il prezzo medio è 2,107 euro/kg (2,127 euro/kg per le compagnie, 2,092 euro/kg per le pompe bianche).

Per quanto riguarda le singole compagnie, Eni pratica un prezzo medio di 1,944 euro/litro per la benzina self (2,152 euro/litro servito) e di 2,201 euro/litro per il diesel self (2,408 euro/litro servito); IP pratica 1,962 euro/litro per la benzina self (2,127 euro/litro servito) e 2,210 euro/litro per il diesel self (2,373 euro/litro servito); Q8 pratica 1,948 euro/litro per la benzina self (2,112 euro/litro servito) e 2,201 euro/litro per il diesel self (2,359 euro/litro servito); Tamoil pratica 1,961 euro/litro per la benzina self (2,043 euro/litro servito) e 2,206 euro/litro per il diesel self (2,288 euro/litro servito).