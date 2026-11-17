Depistaggio

La Procura di Caltanissetta indaga cinque persone per il depistaggio sulla strage di via D’Amelio e la sparizione dell’agenda rossa di Borsellino

Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sul depistaggio della strage di via D’Amelio e sulla sparizione dell’agenda rossa, quattro dei cinque indagati avrebbero, a vario titolo, commesso reati “al fine di agevolare Cosa Nostra”. Si tratta dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, dell’ex poliziotto Francesco Pacetto, dell’ex collaboratore di giustizia Salvatore Contorno e di Donatella Peruzzi, ex poliziotta e attuale funzionario del Dis.

De Gennaro, Pacetto e Contorno, secondo la procura, avrebbero ostacolato le indagini riguardanti la sottrazione dell’agenda rossa, impedito di ricostruire la presenza di eventuali concorrenti esterni nella strage di via D’Amelio e di individuare ulteriori soggetti che indirizzarono le prime indagini relative all’attentato in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, svolte da Arnaldo La Barbera e dai componenti del cosiddetto “gruppo Falcone e Borsellino” verso i falsi pentiti Vincenzo Scarantino, Salvatore Candura e Francesco Andriotta; e di far luce sui fatti avvenuti tra il maggio e il giugno 1989 inerenti la presenza a Palermo del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno arrestato a San Nicola l’Arena nel 1989, sul fallito attentato dell’Addaura contro il giudice Giovanni Falcone e sulla stagione dei veleni del “Corvo”. Avrebbero indotto l’ex collaboratore di giustizia Totuccio Contorno, ritenuto dai pm a conoscenza di circostanti rilevanti legate al periodo del suo arresto, a opera di Arnaldo La Barbera, a non rispondere alle domande poste dai pm di Caltanissetta.

De Gennaro, dopo aver appreso il primo aprile 2025, di essere intercettato, avrebbe contattato Pacetto incaricandolo di monitorare costantemente Contorno per garantirne il silenzio. In cambio, l’ex collaboratore avrebbe ricevuto assistenza per esigenze personali, tra cui la vendita di un immobile a Palermo. Per eludere le indagini, gli indagati avrebbero adottato stringenti cautele: l’uso di un telefono intestato alla moglie di Pacetto, un linguaggio criptico e pizzini consegnati fisicamente tramite l’uomo della scorta, Massimo Carnicelli, che avrebbe utilizzato anche l’auto di servizio. Tra i reati contestati, in particolare a De Gennaro, Donatella Peruzzi e Massimo Carnicelli, anche la distruzione e l’occultamento di documenti cartacei e informatici (hard disk e pc) ritenuti compromettenti per De Gennaro. Donatella Peruzzi, secondo la procura, avrebbe spostato e in parte distrutto materiale già occultato per conto dell’ex capo della polizia subito dopo le perquisizioni disposte dalla Procura nei confronti dei familiari di Arnaldo La Barbera. Parte di questa documentazione spostata dalla Peruzzi sarebbe poi stata oggetto di un furto e solo in minima parte recuperata fortuitamente dalla polizia giudiziaria. Allo stesso De Gennaro viene contestato anche di aver distrutto, bruciandola, documentazione cartacea relativa al fallito attentato dell’Addaura, all’ex collaboratore Salvatore Contorno nonché ad altre vicende processuali. L’indagine è coordinata dal procuratore Salvatore De Luca, dall’aggiunto Pasquale Pacifico e dai sostituti procuratori Nadia Caruso, Davide Spina e Claudia Pasciuti.