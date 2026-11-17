Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 17 novembre 2026.

Ariete

Primo segno della sequenza zodiacale, simboleggiate una nuova partenza anche per gli altri segni, soprattutto quando il vostro cielo è così intensamente illuminato dalle stelle, come succede anche questa settimana. Esplorate campi nuovi, cercate nuove occasioni di guadagno, fidatevi anche del vostro istinto che questa volta è sollecitato da Marte-Plutone, vostri pianeti guida illuminati dal primo quarto di Luna. Aumentano le possibilità di nuove conquiste.

Toro

“Pochi uomini sono stati ammirati dalle persone di famiglia”, sosteneva il filosofo de Montaigne. Voi siete attaccati alla vostra famiglia e ricambiati delle persone care, ma con una Luna furiosa come questa in Acquario, qualche scontro con i parenti è probabile. Loro quando si impegnano hanno tutte le carte in regola per mandarvi in tilt. Cominciate piano piano a passare in azione, Venere è ottima per le contrattazioni e le transazioni. Apre nuove prospettive, nuove offerte, nuovi amori.

Gemelli

Un altro regalo del primo quarto di Luna, che annuncia buone notizie da posti e persone lontane, possono essere professionali o di carattere molto personale. Questa ultima ipotesi è quella che ci piace di più, considerando la magnifica assistenza di Venere e Marte, amanti dello zodiaco. Aiutate il coniuge, seguite con più entusiasmo le sue ambizioni, appoggiate i suoi progetti, mostratevi sorridenti in famiglia. Siete al centro di una trasformazione radicale, esaltante.

Cancro

La settimana si è aperta con Luna favorevole, prosegue con il benefico primo quarto che inaugura una buona partenza nel lavoro, professione, affari. I contatti con gli altri sono caldi, cordiali, cercate solo di essere più sintetici e concentrati. La disattenzione dipende anche da una situazione familiare, che riguarda eventi lieti in arrivo nella vita dei vostri figli. Giove è positivo, interviene nei rapporti con le autorità e vi offre una mano amica. Questa sera tra le braccia dell’amore.

Leone

Attenti a non esaurire tutte le forze fisiche, in settimana vi aspettano importanti impegni, oggi risparmiatevi e curatevi, Luna è ancora negativa. Giove, il pianeta dei grandi contratti e dei nuovi passi in avanti verso ambiziosi traguardi e verso una carriera luminosa che non può certo essere fermata solo da Mercurio in Scorpione. Adesso è importante chiarire le cose in amore, dovete approfittare di Venere che resta in Bilancia fino al 25. Prosegue la vendemmia dei nuovi amori.

Vergine

Non ci sono pianeti contrastanti, a parte qualche Luna ostile, che però non è questa odierna in aumento di luce in un segno che vi piace molto, Acquario. Forse l’influsso è più incisivo per la sfera professionale e finanziaria, ma voi riuscirete a indirizzare anche la vita sentimentale sul binario giusto. E lo dovete fare prima dell’arrivo di Marte nel vostro segno, che renderà tanto passionali, ma anche insofferenti. Attenti a non danneggiare un rapporto che Giove ritiene giusto.

Bilancia

Un altro colpo di fulmine potrebbe arrivare anche oggi, quando la Luna diventa ufficialmente primo quarto, veramente messaggera di liete notizie anche per i coniugi del segno, La sorpresa potrebbe riguardare anche i figli, la cicogna non dimentica nemmeno loro. Il periodo è fertile è ricchissimo, con un crescendo formidabile per gli affari - pensate anche al 2027. Stringete i tempi, non allungatevi nelle discussioni, cercate di concludere prima possibile, espandetevi.

Scorpione

L’autunno non è più quello di un tempo, però per voi ha sempre qualche romantica atmosfera, una dolce musica. La ritroverete anche in amore, non appena ritorna Venere nel segno e Marte in Vergine. Si ripeterà l’incontro dei due amanti, come quel giorno quando vi siete innamorati la prima volta. Oggi avete nuovamente impegni nella vita domestica, forse richiesta anche una visita medica perché Luna è ancora pesante accanto a Plutone. Tutto scorre velocemente.

Sagittario

L’alba di un nuovo amore, incontri da togliere il fiato. Può un solo primo quarto di Luna provocare tanta gioia? Sì, quando coincide con Giove, Venere e Marte completamente a favore. Possiamo dire che questo martedì è unico nel vostro calendario, precede le feste per il vostro compleanno. Novità anche per i vostri figli. A questi generosi pianeti affidate anche le vostre questioni finanziarie. Mancate di astuzia, faticate troppo, lanciate sfide dove non sono richieste.

Capricorno

Un autunno davvero sorprendente, da anni non vediamo un cielo così passionale. Merito di Marte, astro dell’amore fisico, che diventerà splendido a fine mese nel segno della Vergine. Saturno è sempre fonte di qualche pensiero, ma con il primo quarto di Luna siete liberi nelle vostre azioni professionali, pronti per attaccare qualcuno nel lavoro. Amanti per caso? Anche il caso non è insondabile, ha le sue regolarità. Non è forse vero che la fortuna viene di colpo?

Acquario

Dolcezza? Presente! Passionalità? Presente! Luna primo quarto, alle 11:49, porta una valanga di emozioni nei rapporti di vecchia data, propizia nuovi amori - anche nell’ambiente di lavoro. Un colpo di scena o una sorpresa per le giovani coppie. Attenti voi che cercate l’amore: Marte vi potrebbe trascinare in relazioni che sarebbe meglio non prendere sul serio, persino brevi avventure sono in qualche modo pericolose. Sfruttate Plutone nel lavoro, affari, inventate qualcosa.

Pesci

Luna è ancora alle spalle, cresce di luce e domani starà da voi. Oggi risveglia il ricordo di una persona, una situazione, un luogo… Però questa volta non è nostalgica, o forse la nostalgia non è più quella di una volta. Questa fase lunare guarda con un occhio all’indietro e con l’altro in avanti, significa che non si ripetono più gli errori clamorosi del passato, nel lavoro o in altre situazioni, adesso siete proiettati verso il futuro. È proprio un nuovo futuro che le stelle scrivono per voi.