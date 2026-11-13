Ignoto X, Garlasco e il ‘precedente’ Erba: “Il sistema si è compattato”

casi a confronto

Il caso di Erba come prova generale, fallita, di quello che sta accadendo oggi con Garlasco. È il parallelismo tracciato da Umberto Brindani, ospite di Pino Rinaldi a Ignoto X, dove si è parlato delle possibili revisioni dei processi che hanno portato alle condanne di Rosa Bazzi e Olindo Romano e di Alberto Stasi.

Rispondendo a una domanda sulle confessioni dei coniugi Romano e sulle presunte pressioni psicologiche durante gli interrogatori, Brindani ha parlato senza mezzi termini di un errore giudiziario. “Il caso di Erba è stato secondo me una sorta di prova generale fallita di quello che sta succedendo adesso su Garlasco, e cioè un gravissimo errore giudiziario nel quale però il sistema si è compattato e ha fatto resistenza nei confronti della possibile revisione”, ha dichiarato.

Sulle confessioni di Rosa e Olindo, il giornalista ha sostenuto che i due sarebbero stati convinti dagli inquirenti di fronte a prove presentate come inconfutabili. “Sono stati in qualche misura convinti del fatto che gli inquirenti avessero delle prove inconfutabili”, ha spiegato Brindani, citando anche la circostanza, da lui riferita, secondo cui sarebbe stato detto alla coppia che nella lavatrice era stato trovato del sangue sui loro vestiti.

Un altro elemento richiamato è quello di una visita di un personaggio appartenente agli ambienti investigativi poco prima della confessione di Olindo. Ma il dato che Brindani ha sottolineato con maggiore forza riguarda il contenuto delle dichiarazioni dei due condannati: “Leggendole si possono contare 240 errori fattuali nelle loro confessioni”, ha affermato, sostenendo che moltissimi elementi non corrisponderebbero alla realtà dei fatti.

Un intervento che riporta al centro il tema dell’affidabilità della giustizia, mentre il dibattito sulla revisione dei processi di Erba e Garlasco - c’è attesa per l’udienza preliminare di Andrea Sempio - continua ad alimentare il confronto giudiziario e mediatico.