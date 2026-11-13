Assolta dopo oltre dieci anni in carcere per omicidio. Il caso di Monica Busetto

giustizia

L’infermiera era stata condannata per il delitto di Lida Taffi Pamio a Mestre

Innocente dopo 13 anni. La Corte d’Appello di Trento ha assolto l’ex operatrice socio-sanitaria Monica Busetto per l’omicidio di Lida Taffi Pamio, avvenuto a Mestre nel 2012. La donna era in carcere dal 2013 e oggi i giudici trentini hanno riconosciuto la sua innocenza. Busetto, dichiaratasi innocente in tutti i gradi di giudizio, era stata condannata in Cassazione a 25 anni e ora torna libera dopo oltre dieci anni trascorsi in carcere.

Busetto era stata arrestata e successivamente condannata per l’omicidio di Lida Taffi Pamio, che era stata trovata senza vita nella sua casa a Mestre nel dicembre del 2012. Una seconda donna, Francesca Vianello, venne uccisa tre anni dopo e per questo delitto venne condannata Susanna “Milly” Lazzarini, che a sua volta confessò di aver ucciso anche Taffi Pamio.

I giudici, dopo la lettura della sentenza, hanno disposto la revoca della condanna ordinando la scarcerazione della ex operatrice socio sanitaria.