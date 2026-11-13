Allarmi bomba, la direttiva di Piantedosi: “Ritenere inattendibili le minacce in serie”

scuole nel mirino

Il Viminale indica la linea al netto di elementi di rischio concreto come oggetti sospetti

No alle evacuazioni delle scuole per un invio di massa di email. “È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari”. Così la direttiva inviata a prefetti, questori e vertici delle forze dell’ordine dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo gli allarmi bomba arrivati in questi giorni via email alle scuole italiane.

Sussiste tuttavia l’analisi del rischio concreto: “Ciò, salvo che emergano specifici e ulteriori elementi di rischio come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione, anche mediante impianti di videosorveglianza, di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l’esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione”, si legge ancora nel documento.

“Le segnalazioni di minaccia in questione - premette la direttiva - non costituiscono attacchi informatici e, pertanto, il presente atto di indirizzo non riguarda in alcun modo gli eventi cyber e non interviene sulla disciplina e sulle relative procedure di prevenzione e investigative. La gestione degli incidenti di sicurezza informatica e le conseguenti attività di indagine e di resilienza restano affidate alle autorità e alle organizzazioni competenti (Polizia postale e per la sicurezza cibernetica, Acn e Dnaa), secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.