Famiglia nel bosco, respinto il ricorso: i bambini restano in casa famiglia

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Pillon, avvocato dei Trevallion, annuncia ricorso alla Cassazione

La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia nel bosco di Palmoli, contro la decisione del Tribunale per i minorenni del capoluogo abruzzese, che ha disposto un ricongiungimento graduale con i tre figli. Pertanto, almeno per ora, i bambini resteranno nella struttura protetta di Vasto. A darne notizia è l’avvocato Simone Pillon, che assiste i due coniugi, con una nota affidata all’Ansa. “Come purtroppo prevedibile, viste le precedenti conferme, la Corte di Appello dell’Aquila ha deciso di rigettare il reclamo della famiglia Birmingham Trevallion. - si legge nel comunicato - La Corte abruzzese ha così deciso di confermare la validità della Ctu (consulenza tecnica d’ufficio ndr) - e convalidare l’ordinanza del Tribunale minorile anche nella parte in cui aveva ignorato le allegazioni relative ai rischi per la salute dei bambini dovuti alla permanenza in casa famiglia”.

“La difesa farà ricorso in Cassazione”

Nella nota il legale annuncia che farà ricorso in Cassazione. “Sono state disattese anche le osservazioni della difesa relative al diritto di libera scelta dei genitori con riguardo alla scuola e non sono state considerate le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulla residualità del collocamento extrafamiliare e sulla necessità che siano chiaramente indicati i termini della sua durata. - spiega Pillon - Su questi e su altri aspetti della decisione la difesa presenterà nei prossimi giorni ricorso per Cassazione”. La Corte abruzzese ha tuttavia confermato il piano di rientro graduale, già in essere, che prevede un ritorno progressivo alla vita familiare, senza cioè un trasferimento immediato e definitivo dei minori. I tre fratellini, infatti, possono trascorrere i weekend con i genitori nella casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli. Inoltre potranno continuare a vedere sia la madre che il padre, con maggiore spazio di autonomia per Nathan, durante la settimana. Gli incontri infrasettimanali avvengono nella casa famiglia di Vasto, alla presenza degli operatori dei servizi sociali. “I bambini sono molto felici di poter stare con mamma e papà nei fine settimana e nei giorni di incontro infrasettimanale, pur attendendo con ansia il rientro definitivo”, conclude il legale.