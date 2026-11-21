ex capo della polizia

Il 1 dicembre il Tribunale d’esame doveva decidere sulla richiesta di arresto

L’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, si è tolto la vita sparandosi. Il Corriere della sera riporta che il gesto sarebbe collegato all’inchiesta di Caltanissetta che lo coinvolge: De Gennaro si sarebbe recato da solo nella sua casa di campagna in Toscana e qui sarebbe stato trovato deceduto questa mattina. La famiglia, scrive il Corsera, si è allarmata perché non rispondeva al telefono e ha avvisato la polizia.

L’ex capo della polizia era indagato per depistaggio sulla strage di via D’Amelio del 1992 - dove trovarono la morte il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta - e sulla scomparsa dell’agenda rossa dello stesso Borsellino. Da quando, nell’ambito dell’inchiesta, era stata perquisita la sua abitazione, De Gennaro aveva interrotto i rapporti con tutti. Il 1 dicembre il Tribunale d’esame doveva decidere sulla richiesta di arresto presentata nei suoi confronti ma negata dal Gip perché i pm di Caltanissetta, guidati dal procuratore De Luca, avevano deciso di fare appello e rinnovare la richiesta di arresto.