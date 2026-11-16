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Il Tribunale del Riesame ha fissato l’udienza. L’ex capo della Polizia sarà interrogato il 1° dicembre

La Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, aveva chiesto gli arresti domiciliari, per via dell’età, per l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro e per l’ex pentito Salvatore Contorno, ma il gip ha rigettato la richiesta. Chiesto l’arresto anche per tre ex collaboratori di De Gennaro nell’ambito della nuova inchiesta dei pm sul depistaggio sulla inchiesta sulla strage di via D’Amelio, dove perse la vita Paolo Borsellino. A seguito del rigetto del gip la Procura ha depositato atto di appello e oggi il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha notificato il provvedimento di fissazione dell’udienza agli interessati (si terrà il 1 dicembre), come spiega il procuratore De Luca. I reati contestati riguardano essenzialmente “il depistaggio ‘dichiarativo’ in concorso tra Gianni De Gennaro, il suo storico collaboratore Franco Pacetto e l’addetto alla sua tutela Massimo Carnicelli”, come spiega la Procura nissena. L’accusa è di avere indotto Salvatore Contorno, l’ex collaboratore di giustizia, a non rendere dichiarazioni alla procura di Caltanissetta, “dichiarazioni che, infatti, contorno rifiutato di rendere”.

Un altro reato contestato è il depistaggio ‘materiale’ in concorso tra De Gennaro, il funzionario in servizio al DIS Donatella Peruzzi e Massimo Carnicelli che “all’indomani di una serie di perquisizioni che avevano riguardato nel settembre 2023 i familiari di Arnaldo la Barbera, avevano occultato documentazione sia cartacea che informatica, spostandola dal luogo in cui si trovava”. “Dalle ulteriori indagini è emerso inoltre che de Gennaro e Peruzzi hanno successivamente distrutto altra documentazione in loro possesso fatta eccezione per gli articoli di stampo o altri documenti di scarso rilievo”. Il provvedimento del GIP oggetto di impugnazione," pur non contestando addirittura condividendo tranne che in relazione ad alcune circostanze che si ritengono marginali, le valutazioni di Questo ufficio in punto di fatto, perviene a conclusioni diverse in punto di diritto. In relazione al depistaggio materiale, in particolare, il GIP ha ritenuto che l’ipotesi di delitto in esame sussisterebbe solo nel caso in cui fosse provato che l’occultamento e la successiva distruzione di documentazione fossero riferibili alla sottrazione dell’agenda rossa di Paolo borsellino Quindi, con esclusione dell’eventuale riferibilità dei documenti stessi al ritorno di contorno a Palermo, all’anonimo del corvo, le stragi del 92, nel senso più ampio, e al depistaggio Scarantino, tutti fatti, tuttavia, indicati nell’incolpazione provvisoria".