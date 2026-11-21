Senato accademico

Azione Universitaria cresce con 7.155 voti ed elegge un rappresentante dopo 18 anni. Donzelli: “Bocciata la sinistra”. D’Ambrosio: “Una risposta al fango degli ultimi giorni”

Nella sinistra universitaria fanno i cortei, promuovono le occupazioni e portano le tende nelle piazze per raccontare un’università che, a loro dire, sarebbe in rivolta contro il governo. Ma quando a esprimersi sono gli studenti attraverso il voto, il risultato racconta una storia diversa. Alla Sapienza di Roma la destra universitaria avanza, Azione Universitaria conquista un posto in Senato accademico dopo 18 anni di assenza e le realtà riconducibili alla sinistra, quella della Cgil e quella del Pd, che si erano presentate in alleanza, restano fuori. Una fotografia che ridimensiona il peso della mobilitazione portata avanti negli ultimi mesi dalle organizzazioni di sinistra, compresa la protesta delle tende, evidentemente incapace di tradursi in un consenso elettorale sufficiente a conquistare la rappresentanza nel massimo organo accademico dell’ateneo.

La lista di Azione Universitaria ha raccolto 7.155 voti, crescendo di oltre cinquemila rispetto alla tornata del 2024, ottenendo un seggio in Senato accademico con Simone D’Angelo. Un ritorno che interrompe un’assenza lunga 18 anni. Gli eletti nelle assemblee di facoltà sono saliti a oltre 80, quasi cinque volte quelli della precedente tornata. Udu-Primavera Sapienza, realtà che segnava l’abbraccio tra i riferimenti studenteschi di Cgil e Pd, ha ottenuto 1.645 voti, senza riuscire a conquistare un posto in Senato accademico. Ancora più indietro Cambiare Rotta, nota realtà di estrema sinistra, con 1056.

Il dato politico è piuttosto chiaro: le sigle che hanno animato la contestazione politica dentro e fuori gli atenei non riescono a ottenere una rappresentanza. Questa distanza tra mobilitazione e consenso emerge con particolare evidenza dopo le iniziative contro il governo, le occupazioni e la campagna delle tende, diventata uno dei simboli della protesta universitaria.

A rivendicare il risultato è Luca Tallarico, presidente di Azione Universitaria Sapienza: «Un’onda di rinnovamento attraversa l’Ateneo più grande d’Europa: gli studenti hanno voluto lanciare un netto messaggio di discontinuità rispetto le liste che in questi anni hanno guidato gli organi di rappresentanza senza migliorare la loro condizione». E aggiunge: «la migliore risposta al fango, alle falsità e alle intimidazioni verso i nostri candidati - che anche in questa tornata non sono mancate - proviene dalle urne. Non ci hanno visto arrivare».

Soddisfazione anche da parte del presidente nazionale di Azione Universitaria, Nicola D’Ambrosio, che legge il risultato romano all’interno di una crescita più ampia del movimento: «La destra universitaria avanza in tutta Italia e vince anche in Sapienza». E ancora: «Sindacalismo studentesco, iniziative sociali, sportive e culturali: il nostro modello di rappresentanza è attrattivo e l’exploit di oggi lo certifica».

Sul risultato interviene anche Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d’Italia, che mette in relazione il voto con la narrazione della protesta studentesca. «La sinistra scende in piazza gridando che gli studenti sono contro il governo Meloni, poi gli studenti votano e dai risultati della Sapienza di Roma si scopre la verità: la destra cresce e la sinistra della Cgil sparisce dal Senato accademico». Donzelli sottolinea quindi il significato del ritorno di Azione Universitaria: «Dopo 18 anni Azione universitaria, il movimento degli studenti di destra vicini a Fratelli d’Italia, cresce così tanto da essere rappresentata in Senato Accademico, conquistando un seggio precedentemente occupato da Udu, la lista degli studenti della Cgil».

Il voto della Sapienza consegna così un risultato politico che va oltre la conquista o la perdita di un seggio, e dimostra che il consenso degli studenti al responso delle urne può raccontare una realtà diversa rispetto alle piazze.