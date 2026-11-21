previsioni meteo

Un impulso perturbato atlantico interrompe la breve fase asciutta del sabato

Il fine settimana si apre con un sabato all’insegna di condizioni meteo per lo più asciutte sull’Italia, grazie a un piccolo promontorio anticiclonico che si muove sul Mediterraneo occidentale. Dall’Atlantico, però, si sta già muovendo un nuovo impulso perturbato che, sul finire della giornata, porterà piogge su Piemonte, Liguria e Toscana. Neve oltre i 1.300-1.600 metri sulle Alpi. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, le prime precipitazioni più intense di questa fase di maltempo bagneranno la Liguria e il nord-ovest già nella notte, per poi estendersi domenica a tutto il nord e alle regioni tirreniche del centro Italia. Rovesci diffusi sin dal mattino su Piemonte, Lombardia e Triveneto, a seguire Toscana, Umbria e Marche, con i fenomeni che, in serata, scivoleranno verso Lazio e Abruzzo. Più ai margini il sud, con condizioni meteo più asciutte salvo fenomeni su Campania, Basilicata e Calabria. Sul fronte termico, il peggioramento meteo riporterà l’Italia a valori più consoni al periodo. La neve farà la sua comparsa sulle Alpi a partire dai 900/1.200 metri, con accumuli apprezzabili sui settori di confine, mentre al nord le massime scivoleranno fino agli 8-12 gradi. Più miti ancora il centro e il sud Italia, con punte di 20-23 gradi sulle regioni meridionali prima dell’arrivo dell’aria più fresca. L’ultima settimana di novembre vedrà ancora alternarsi fasi asciutte e perturbazioni: diversi modelli mostrano però un progressivo rinforzo del campo di alta pressione tra Atlantico ed Europa occidentale.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto, foschia o banchi di nebbia lungo la pianura Padana. Al pomeriggio ancora stabilità prevalente con nuvolosità alternata a locali spazi di sereno, specie sui rilievi. In serata e in nottata tempo in progressivo peggioramento con nuvolosità in aumento e precipitazioni a partire dalle regioni nord-occidentali, nevose dai 1.300-1.600 metri.

AL CENTRO Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali banchi di nebbia nelle zone interne della Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con deboli piogge sulle regioni tirreniche. In serata e in nottata ancora cieli coperti con piogge tra Toscana e Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche piovasco tra Campania, Basilicata e settori tirrenici della Calabria, tempo invariato altrove. In serata e nella notte tempo in progressivo peggioramento con nuvolosità in aumento e piogge sulle regioni tirreniche peninsulari.

Temperature minime stabili o in lieve diminuzione da nord a sud, massime stabili o in rialzo al centro-sud, stazionarie o in calo al nord.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Giornata all’insegna del tempo instabile o perturbato sulle regioni del nord con molte nuvole associate a piogge e temporali sia al mattino che al pomeriggio. Neve sulle Alpi fino a 900-1.300 metri. Migliora dalla sera con fenomeni in generale attenuazione ovunque.

AL CENTRO Molte nuvole in transito sulle regioni del centro Italia nel corso della giornata con piogge associate di debole o moderata intensità, più probabili sui settori tirrenici. Fenomeni più intensi e a carattere di temporale sull’alta Toscana. In serata e nottata tempo in miglioramento salvo residue piogge tra Toscana e Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE Condizioni di tempo asciutto al sud con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio, locali fenomeni possibili su Campania, Molise e Basilicata. In serata e nottata piogge sparse su Campania, Basilicata e Calabria, maggiori schiarite altrove.

Temperature minime stazionarie o in rialzo, massime in calo al nord e in aumento al centro-sud.