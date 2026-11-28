a "quarto grado"

L’attore di film per adulti commenta l’intervista dell’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi

“Nei miei contenuti non c’è nulla che glorifichi la violenza”. Lo ha dichiarato Andrea Sempio in un’intervista esclusiva a Quarto Grado, andata in onda ieri sera, facendo chiarezza sulla natura di alcuni video definiti “violenti” e allegati agli atti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Si tratta di due spezzoni, denominati “Violetta 1” e “Violetta 2”, appartenenti a un progetto cinematografico intitolato “The Butcher”, rinvenuti in un vecchio hard disk del 38enne. Nei filmati vengono simulate scene di tortura ai danni di alcune donne.

Il loro ritrovamento ha alimentato una serie di suggestioni giornalistiche circa una ipotetica correlazione tra quei contenuti e l’omicidio di Chiara Poggi. “La storia è semplicemente questa: una delle ragazze che si vede in uno di quei filmati era una cantante e modella dell’epoca. Io la conoscevo di fama e mi pare che forse, attraverso il blog che lei aveva ai tempi, avessi letto che aveva partecipato a questo film. Semplicemente sono andato a cercarlo su internet, c’erano questi due trailer scaricabili e basta”, ha spiegato Sempio, replicando alle ricostruzioni circolate sui giornali e nei vari programmi televisivi negli ultimi giorni.

“È tutto contestualizzato”

La diffusione dei filmati ha suscitato diverse polemiche. Alcuni hanno ipotizzato che i video fossero indicativi di una presunta ossessione di Sempio per il sesso e la violenza. Un elemento che, secondo questa interpretazione, potrebbe rafforzare l’ipotesi di un movente sessuale alla base dell’omicidio di Chiara Poggi, come ipotizzato dalla procura di Pavia. Il 38enne ha però ricondotto quei contenuti al periodo in cui si occupava di autodifesa, respingendo qualsiasi altra interpretazione. “Nei miei contenuti non c’è nulla che glorifichi la violenza: è tutto contestualizzato al periodo in cui mi occupavo di autodifesa. - ha spiegato - Una volta su Twitter c’erano delle pagine in cui scrivevo degli appunti che riguardavano l’autodifesa e in quelle pagine erano comparsi dei libri. Tra i vari libri c’era ‘Anatomia della distruttività umana’ di Erich Fromm, dove il tema predatore viene citato più volte, ed era sempre il periodo 2014-2015. Post che riguardano la violenza e lo stupro sono sempre dello stesso periodo. Questi libri li ho scaricati nel periodo 2013-2015, quando sono diventato istruttore di autodifesa”. E infine: “È tutto contestualizzato lì”.

Trentalance sui video: “Servivano a promuovere un romanzo”

A fare chiarezza sulla natura dei filmati è intervenuto anche Franco Trentalance, noto interprete di pellicole hard e protagonista dei trailer. Ospite di Quarto Grado, l’attore ha voluto prendere le distanze da qualsiasi accostamento tra il progetto cinematografico e il delitto di Chiara Poggi. “Mi ritrovo in qualche modo tirato dentro una triste vicenda, seppur in maniera indiretta, che mi trasporta dal territorio della fantasia e della immaginazione, che è quella di un attore e di uno scrittore, al territorio della realtà dove c’è un omicidio vero e non simulato”, ha osservato. Rispondendo alle domande di Gianluigi Nuzzi, Trentalance ha escluso che si trattasse di uno “snuff movie”, ovvero di un filmato che documenta l’omicidio o il ferimento reale di una persona. Ha spiegato, invece, che i video erano stati realizzati come book trailer, con l’obiettivo di promuovere un romanzo e attirare l’interesse di eventuali finanziatori per la realizzazione di un progetto cinematografico. “Non è un porno, non c’è nessuna scena di sesso esplicito. - ha puntualizzato l’attore - Poi non è un film, perché è nato con l’idea di creare una suggestione per cercare finanziatori per il progetto cinematografico e promuovere l’uscita del romanzo”.

Nel corso dell’intervento, Trentalance ha inoltre spiegato il ruolo interpretato nei filmati: un serial killer psicopatico “che uccide le persone e che, dopo i primi due omicidi, si accorge che potrebbe vendere queste sue uccisioni se le filmasse”, trasformando la propria attività criminale in una professione. “Se avessi partecipato a uno snuff movie, non sarei qui”, ha aggiunto. Quanto al fatto che i video siano stati scaricati da internet, come sostiene Sempio, Trentalance ha sollevato qualche dubbio: “Ho solo alcune perplessità, ma è una mia impressione, che possano essere stati scaricati dal sito. Perché il sito che noi aprimmo all’epoca, non essendo poi uscito il film, aveva pochissimo traffico”. “Mi verrebbe più da pensare che, siccome c’è il nome Trentalance e c’è una ragazza in reggiseno, magari è stato preso da qualche sito porno e scaricato lì”, ha concluso l’attore.