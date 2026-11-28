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Il governo di San José: “Legami con atti terroristici”. Trattenuta in aeroporto: “Sedie scomode, rumore, e luci intense”

Ennesima tegola per la relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese. La quale è stata trattenuta diverse ore in un aeroporto di San José, in Costa Rica, dove si era recata per ricevere una laurea honoris causa da un’Università locale, poiché le è stato negato l’ingresso nel Paese. La situazione si è sbloccata solo oggi.

Albanese, ha lasciato l’aeroporto internazionale Juan Santamaría in Costa Rica, dove era trattenuta da giovedì. “Sono fuori dall’aeroporto. Finalmente”, ha annunciato in un breve messaggio condiviso sui suoi profili social, nel quale ha anche espresso gratitudine a coloro che l’hanno aiutata durante le ore trascorse nel terminal. “Grazie a tutte e tutti coloro che mi hanno offerto il loro aiuto”. La Farnesina ha confermato che è attesa in Messico.

In un precedente post Albanese aveva scritto: “Seconda notte in aeroporto. Sorvegliata dalla sicurezza a ogni passo. Sedie scomode, rumore, luci intense. Conto le ore che mi separano dal volo di domani (oggi, ndr)”. Poi un tweet allarmante aveva denunciato: “Scioccante. La Corte Costituzionale ha ordinato che io sia liberata per andare in un hotel e riposare e la polizia dell’immigrazione non me lo permette. Sono detenuta?? Aiuto”.

Il motivo del trattenimento è stato spiegato da Omer Badilla, direttore dell’ufficio Migrazione e Stranieri dello Stato caraibico: «La polizia migratoria ha negato l’ingresso in base a quanto previsto dalla Legge generale sulla migrazione e gli stranieri, poiché a suo carico risulta un’allerta internazionale legata a un presunto coinvolgimento in atti terroristici», ha spiegato Badilla, sottolineando che «è importante precisare che, quando la sicurezza nazionale è compromessa - come in questo caso - le nostre forze dell’ordine agiscono esattamente secondo quanto prescritto dal nostro quadro giuridico».

Il riferimento è probabilmente alla sanzioni che l’inviata Onu ha ricevuto in relazione alle sue critiche a Israele per l’intervento a Gaza da parte del Governo degli Stati Uniti, al quale quello costaricano è molto legato.

Le autorità locali avrebbero quindi chiesto ad Albanese di lasciare il Paese e di risalire sul volo per Parigi con il quale era arrivata, la relatrice Onu si sarebbe rifiutata, spiegando di voler proseguire il suo viaggio verso il Messico.

La notizia è diventata presto di dominio pubblico soprattutto grazie ai post pubblicati dalla stessa Albanese direttamente dall’aeroporto di San José. «Si vede il volto dell’impero solo nel momento in cui se ne toccano i nervi scoperti o se ne oltrepassano i confini. (Saluti dall’aeroporto del Costa Rica)», ha scritto sul suo profilo. Condividendo poi una foto di alcuni sedili presenti nello scalo, scrivendo «È qui che passerò la mia prima notte in Costa Rica».

Più tardi avrebbe rincarato la dose, affermando che il governo di San José «risponderà» di queste «false accuse». «Sono profondamente indignata che il governo costaricano abbia diffuso false informazioni che mi collegano al terrorismo», ha detto Albanese nel suo discorso in videocollegamento con l’università della Costa Rica.

A difendere la posizione di Albanese è arrivato l’Alto Commissario Onu per i diritti umani, Volker Türk che si è detto «profondamente preoccupato» per il respingimento, chiedendo che «alle autorità di riconsiderare urgentemente questa decisione».

Anche dall’Italia è arrivato il solito “soccorso rosso”: Laura Boldrini (Pd) ha parlato di decisione «indegna tanto quanto accusarla di “legami con atti terroristici”, seguendo la linea dettata da Trump», mentre Angelo Bonelli (Avs) ha addirittura chiesto al ministro degli Esteri Antonio Tajani di «convocare l’ambasciatore del Costa Rica per le scuse ufficiali» oppure di riferire «in Aula a spiegare perché la Farnesina sacrifica la tutela di una nostra concittadina per non irritare la Casa Bianca».

Eppure, secondo fonti consolari, l’Ambasciatrice dell’Italia in Costa Rica - viene spiegato - ha preso contatto con Albanese, inviando sul posto un funzionario della cancelleria consolare al fine di fornire ogni tipo di assistenza. Di più, sarebbe anche stato chiesto ripetutamente alle autorità locali di facilitare l’ingresso nel Paese. Oggi la nota della Farnesina: “La Dott.ssa Francesca Albanese ha appena lasciato l’aeroporto di Juan Santamarià, in Costa Rica, in direzione Città del Messico. L’Ambasciata d’Italia a Città del Messico ha informato tempestivamente le autorità messicane al fine di facilitare ogni operazione d’ingresso della connazionale nel paese”.