legge di bilancio

“C’è chi l’emergenza casa l’affronta con gli slogan chiudendo un occhio sulle occupazioni abusive e poi ci siamo noi che preferiamo un’altra strada, rendere conveniente fare la cosa giusta e dare un aiuto concreto a chi cerca casa per costruire la propria vita”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video sui social in cui spiega le misure contenute in manovra per favorire gli affitti.

“Un ragazzo trova lavoro in una grande città e scopre che metà dello stipendio se ne va per pagare l’affitto. Contemporaneamente in tutta Italia ci sono milioni di case vuote. Con la legge di bilancio abbiamo deciso di far incontrare questi due problemi e trasformarli in un’opportunità.

Trovare casa, soprattutto per un giovane che si trasferisce in una grande città per lavoro, non può significare rinunciare a metà del proprio stipendio.



Con la legge di Bilancio interveniamo per rendere più conveniente affittare a prezzi accessibili: per i nuovi contratti a… pic.twitter.com/pkMLPnTgfT — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 28, 2026

Funziona così: se un proprietario affitta casa a un ragazzo con meno di 36 anni a canone concordato, cioè a un prezzo sensibilmente più basso di quello di mercato, paga su quell’affitto l’1% di tasse. L’1%. Che cosa significa concretamente? Un bilocale affittato a 800 euro al mese a chiunque con le tasse normali lascia al proprietario, se gli va bene, circa 7.600 euro l’anno. Con questa norma, lo stesso bilocale affittato a un ragazzo a 650 euro al mese, quindi a un affitto più basso per il ragazzo, lascia al proprietario oltre 7.700 euro, quindi gli lascia più soldi nonostante chieda un affitto più basso", afferma Meloni.

Osservando che “noi raggiungiamo così un doppio risultato: il ragazzo paga 150 euro in meno ogni mese e il proprietario ci guadagna. Vale per i nuovi contratti firmati nel 2027 e lo sconto dura non un anno, dura cinque anni, cioè tutta la durata del contratto e del primo rinnovo.

Però non ci siamo occupati solo dei giovani, per tutti gli altri affitti a canone concordato, che vengono firmati nel 2027, le tasse per chi affitta si dimezzano dal 10 al 5%, così ci saranno più case sul mercato a prezzi che una famiglia, un operaio, un insegnante possono permettersi".