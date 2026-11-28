Un giorno scrissi al papà di Giulia Cecchettin che provavo una pena infinita per lui ma non capivo le ragioni della sua compostezza. Io avrei odiato a morte l’assassino di mia figlia e l’avrei accusato per ogni giorno di vita che le aveva sottratto. Lui non proferiva neppure il nome di Turetta e metteva in guardia, dall’altare della chiesa di Santa Giustina a Padava, le figlie e i figli dai rischi del patriarcato.
Penso che sia un uomo buono e portatore di un bene raro che non tutti i cristiani hanno (e lui non crede): la purezza di cuore. Non sono qui dunque per giudicarlo. Mi permetto però di dare il mio piccolo contributo sul film che si ispira al suo libro e che sta facendo il giro delle scuole (Se domani non torno), proposto da professori ed educatori come strumento formativo e di riflessione. Una sorta di guida spirituale per capire come si sta al mondo e si combatte la violenza.
Non ci giro intorno: è un film che vale la pena vedere fino a metà della trama. Poi precipita nell’ideologia e diventa propaganda pura, oserei dire manifesto politico.
L’esordio è lieve e affascina. Un affresco della campagna veneta. Villette basse, il dondolo dietro casa, l’osteria del centro del paese che tiene accesa la tele per fare compagnia ai vecchietti che giocano a carte. È una terra bella e languida anche nella nebbia e nell’imminenza dell’inverno.
Tutto ruota attorno alla figura di Gino, col suo nome corto e milanesissimo: è alto, magro, sempre gentile, sembra forgiato nel laura’ (lavorare) antico dei nostri nonni. Padre e madre insieme, la pasta da cucinare, il figlio piccolo da andare a prendere la sera, l’emozione per Giulia che sta per laurearsi. Parla sulla tomba della moglie come se volesse rendere vivo e vivido quel marmo che lo separa da lei.
Poi Giulia sparisce e un dolore cupo afferra lo spettatore. La non presenza è già assenza. Una macchina entra lenta in un parcheggio semideserto, un tizio (l’unico testimone del delitto) si affaccia dal balcone per una sigaretta. Vede l’aggressione ma è troppo distante. La famiglia non sa ancora la verità ma il conto arriva in fretta ed è un corpo nascosto in un sottobosco di rovi e foglie secche.
A quel punto però il filo si spezza e scatta il cortocircuito. Filippo Turetta, l’assassino, non viene neppure nominato. E tutto finisce in un can can sul patriarcato. I libri da leggere per capire le ingiustizie subite dalle donne nei secoli. Il nome di Cecchettin che doveva essere Valerio ma il padre lo registrò alla nascita come Gino e allora la nonna dovette accettare. Le statue in Prato della Valle a Padova, tutte di uomini e neanche una donna. Fino alla scena finale, questa volta presa dai tg di allora, della piazza padovana che fa tintinnare lucchetti, chiavi e batte le mani all’uscita del feretro, facciamo rumore per lei.
Si segue il filo dei pensieri di Elena, la sorella amatissima della vittima, il suo sfogo davanti ai giornalisti: omicidio di stato, un figlio sano della società patriarcale, una società pregna della cultura dello stupro...
Elena ha le sue ragioni e non le discuto, come del resto papà Gino. Troppo grande il loro dolore per avere la presunzione anche solo di entrarci. Ma bisogna essere attenti coi giovani. E molto sinceri.
È morta una donna. Aveva 22 anni e una valigia di sogni. E l’ha uccisa Filippo Turetta, l’ex fidanzato che non accettava il suo fallimento e di separarsi da lei. Questo è il dato assoluto, incontrovertibile, l’assioma.
Poi mettete il contorno che volete. La società maschilista, la vita che è più difficile per le donne che per gli uomini (fino a un certo punto visto che le donne arrivano dappertutto e sono più brave dei maschi), certe battute da spogliatoio pronunciate per strada, le quote rosa...
Ma è l’orrore commesso da un uomo e ha una firma. Nome e poi cognome. Di lì non si scappa. Negarlo, anzi tacerlo, davanti a frotte di studenti che hanno l’età dell’adolescenza, sono infarciti di cretinerie social, e devono essere accompagnati a distinguere il bene dal male vivendo in una società in cui l’asticella del male si è alzata a livelli di guardia, è un’operazione sbagliata e di parte perché li induce a pensare che la responsabilità collettiva sia superiore a quella individuale, che se sbaglio io è colpa mia ma soprattutto di una società che non è stata in grado di proteggere me e i suoi figli. Della serie, sbianchettate il mio nome, scrivete Stato e finitela lì.
Caro Gino, lo Stato fa quel che può. Con le sue forze, i suoi fondi, le sue manfrine, i suoi battibecchi politici, i suoi uomini in divisa che sono eroi e sono sempre dileggiati nelle manifestazioni. Ma i genitori non possono esimersi dall’educare figli sani. E i figli dal crescere avendo come bussola il principio sommo e irrinunciabile del rispetto dell’altro e della vita propria e altrui.
Non la faccio semplice e non sono insensibile. Soffro per ogni donna trucidata dal marito o compagno. Ma cosa c’è di patriarcale in tutto questo? Il patriarcato grazie al cielo è morto e sepolto e oggi ne raccogliamo le ceneri. Siamo circondati da uomini cresciuti come monadi in un mondo globalizzato, figli sani e narcisi di famiglie che li allevano nella bambagia abituandoli ad avere tutto e a non dover lottare per niente. Sono profili fragili quasi inetti, se non nell’esercizio della violenza che alla fine travolge e annienta pure loro. Molto differenti però da quella figura di patriarca che da padre padrone pretendeva di avere il controllo su tutto e non dipendeva psicologicamente e sentimentalmente dalla donna che considerava suddita e sottomessa.
La litania del patriarcato, che nei cortei diventa espressione del governo Meloni. E allora l’ideologia si piega alla causa, le manifestazioni si ammantano di valori e nobiltà per poi scoprire il gioco sporco che sta dietro la farsa di una certa sinistra progressista: fare sparire (metaforicamente parlando) l’unico governo retto da una donna, accusandolo senza ragione di patriarcato.
Pensate: mentre ci ammorbano con il finto patriarcato all’italiana, in una provincia dell’Afghanistan le donne sono sparite letteralmente. I maschietti sfigati del talebanesimo hanno infatti cancellato i loro nomi di battesimo dai documenti e voluto che diventassero tutte Bibi, il nomignolo che si usa per le nonne. Poco più in là, nell’Iran degli ayatollah, una ragazza bellissima di nome Parastoo Ahmadi è stata frustata 74 volte perché ha osato cantare senza velo e a spalle scoperte in pubblico violando i dettami della repubblica islamica. Perché non sento i cori indignati delle nostre pretenziose femministe?
Mi spiace Gino se non ho compreso il tuo film, ma tu mi insegni che i giovani sono il futuro e sono tutto, allora lascia che a quei ragazzi sia detta la verità. Tua figlia non c’è più ed è un dolore incommensurabile. Ma è morta per mano di un assassino, non del patriarcato. Diciamolo, se vogliamo che questa storia faccia davvero rumore.
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