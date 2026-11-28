Mi spiace, Gino, se non ho compreso il tuo film. Ma è giusto che ai giovani sia detta la verità

Un giorno scrissi al papà di Giulia Cecchettin che provavo una pena infinita per lui ma non capivo le ragioni della sua compostezza. Io avrei odiato a morte l’assassino di mia figlia e l’avrei accusato per ogni giorno di vita che le aveva sottratto. Lui non proferiva neppure il nome di Turetta e metteva in guardia, dall’altare della chiesa di Santa Giustina a Padava, le figlie e i figli dai rischi del patriarcato.

Penso che sia un uomo buono e portatore di un bene raro che non tutti i cristiani hanno (e lui non crede): la purezza di cuore. Non sono qui dunque per giudicarlo. Mi permetto però di dare il mio piccolo contributo sul film che si ispira al suo libro e che sta facendo il giro delle scuole (Se domani non torno), proposto da professori ed educatori come strumento formativo e di riflessione. Una sorta di guida spirituale per capire come si sta al mondo e si combatte la violenza.

Non ci giro intorno: è un film che vale la pena vedere fino a metà della trama. Poi precipita nell’ideologia e diventa propaganda pura, oserei dire manifesto politico.

L’esordio è lieve e affascina. Un affresco della campagna veneta. Villette basse, il dondolo dietro casa, l’osteria del centro del paese che tiene accesa la tele per fare compagnia ai vecchietti che giocano a carte. È una terra bella e languida anche nella nebbia e nell’imminenza dell’inverno.

Tutto ruota attorno alla figura di Gino, col suo nome corto e milanesissimo: è alto, magro, sempre gentile, sembra forgiato nel laura’ (lavorare) antico dei nostri nonni. Padre e madre insieme, la pasta da cucinare, il figlio piccolo da andare a prendere la sera, l’emozione per Giulia che sta per laurearsi. Parla sulla tomba della moglie come se volesse rendere vivo e vivido quel marmo che lo separa da lei.

Poi Giulia sparisce e un dolore cupo afferra lo spettatore. La non presenza è già assenza. Una macchina entra lenta in un parcheggio semideserto, un tizio (l’unico testimone del delitto) si affaccia dal balcone per una sigaretta. Vede l’aggressione ma è troppo distante. La famiglia non sa ancora la verità ma il conto arriva in fretta ed è un corpo nascosto in un sottobosco di rovi e foglie secche.

A quel punto però il filo si spezza e scatta il cortocircuito. Filippo Turetta, l’assassino, non viene neppure nominato. E tutto finisce in un can can sul patriarcato. I libri da leggere per capire le ingiustizie subite dalle donne nei secoli. Il nome di Cecchettin che doveva essere Valerio ma il padre lo registrò alla nascita come Gino e allora la nonna dovette accettare. Le statue in Prato della Valle a Padova, tutte di uomini e neanche una donna. Fino alla scena finale, questa volta presa dai tg di allora, della piazza padovana che fa tintinnare lucchetti, chiavi e batte le mani all’uscita del feretro, facciamo rumore per lei.

Si segue il filo dei pensieri di Elena, la sorella amatissima della vittima, il suo sfogo davanti ai giornalisti: omicidio di stato, un figlio sano della società patriarcale, una società pregna della cultura dello stupro...

Elena ha le sue ragioni e non le discuto, come del resto papà Gino. Troppo grande il loro dolore per avere la presunzione anche solo di entrarci. Ma bisogna essere attenti coi giovani. E molto sinceri.

È morta una donna. Aveva 22 anni e una valigia di sogni. E l’ha uccisa Filippo Turetta, l’ex fidanzato che non accettava il suo fallimento e di separarsi da lei. Questo è il dato assoluto, incontrovertibile, l’assioma.

Poi mettete il contorno che volete. La società maschilista, la vita che è più difficile per le donne che per gli uomini (fino a un certo punto visto che le donne arrivano dappertutto e sono più brave dei maschi), certe battute da spogliatoio pronunciate per strada, le quote rosa...

Ma è l’orrore commesso da un uomo e ha una firma. Nome e poi cognome. Di lì non si scappa. Negarlo, anzi tacerlo, davanti a frotte di studenti che hanno l’età dell’adolescenza, sono infarciti di cretinerie social, e devono essere accompagnati a distinguere il bene dal male vivendo in una società in cui l’asticella del male si è alzata a livelli di guardia, è un’operazione sbagliata e di parte perché li induce a pensare che la responsabilità collettiva sia superiore a quella individuale, che se sbaglio io è colpa mia ma soprattutto di una società che non è stata in grado di proteggere me e i suoi figli. Della serie, sbianchettate il mio nome, scrivete Stato e finitela lì.

Caro Gino, lo Stato fa quel che può. Con le sue forze, i suoi fondi, le sue manfrine, i suoi battibecchi politici, i suoi uomini in divisa che sono eroi e sono sempre dileggiati nelle manifestazioni. Ma i genitori non possono esimersi dall’educare figli sani. E i figli dal crescere avendo come bussola il principio sommo e irrinunciabile del rispetto dell’altro e della vita propria e altrui.

Non la faccio semplice e non sono insensibile. Soffro per ogni donna trucidata dal marito o compagno. Ma cosa c’è di patriarcale in tutto questo? Il patriarcato grazie al cielo è morto e sepolto e oggi ne raccogliamo le ceneri. Siamo circondati da uomini cresciuti come monadi in un mondo globalizzato, figli sani e narcisi di famiglie che li allevano nella bambagia abituandoli ad avere tutto e a non dover lottare per niente. Sono profili fragili quasi inetti, se non nell’esercizio della violenza che alla fine travolge e annienta pure loro. Molto differenti però da quella figura di patriarca che da padre padrone pretendeva di avere il controllo su tutto e non dipendeva psicologicamente e sentimentalmente dalla donna che considerava suddita e sottomessa.

La litania del patriarcato, che nei cortei diventa espressione del governo Meloni. E allora l’ideologia si piega alla causa, le manifestazioni si ammantano di valori e nobiltà per poi scoprire il gioco sporco che sta dietro la farsa di una certa sinistra progressista: fare sparire (metaforicamente parlando) l’unico governo retto da una donna, accusandolo senza ragione di patriarcato.

Pensate: mentre ci ammorbano con il finto patriarcato all’italiana, in una provincia dell’Afghanistan le donne sono sparite letteralmente. I maschietti sfigati del talebanesimo hanno infatti cancellato i loro nomi di battesimo dai documenti e voluto che diventassero tutte Bibi, il nomignolo che si usa per le nonne. Poco più in là, nell’Iran degli ayatollah, una ragazza bellissima di nome Parastoo Ahmadi è stata frustata 74 volte perché ha osato cantare senza velo e a spalle scoperte in pubblico violando i dettami della repubblica islamica. Perché non sento i cori indignati delle nostre pretenziose femministe?

Mi spiace Gino se non ho compreso il tuo film, ma tu mi insegni che i giovani sono il futuro e sono tutto, allora lascia che a quei ragazzi sia detta la verità. Tua figlia non c’è più ed è un dolore incommensurabile. Ma è morta per mano di un assassino, non del patriarcato. Diciamolo, se vogliamo che questa storia faccia davvero rumore.

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