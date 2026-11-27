«Le scene di violenza del film tagliate e salvate? Ho semplicemente scaricato il trailer perché c’era un’attrice che conoscevo». «Nei miei contenuti non c’è nulla che glorifichi la violenza. È tutto contestualizzato al periodo in cui facevo autodifesa»

Nel corso della puntata di “Quarto Grado” condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero - in onda questa sera, venerdì 27 novembre, su Retequattro - verrà trasmessa un’intervista esclusiva ad Andrea Sempio, in merito al trailer di un film violento trovato in un suo CD, sequestrato dalla Procura.

Di seguito l’intervista ad Andrea Sempio, realizzata da Guglielmo Mazzola.

Andrea, questo trailer di questo film che hai visto sta creando una grande polemica. Di cosa si tratta?

«La storia è semplicemente questa: una delle ragazze che si vede in uno di quei filmati era una cantante e modella dell’epoca. Io la conoscevo di fama e mi pare che forse, attraverso il blog che lei aveva ai tempi, avessi letto che aveva partecipato a questo film. Semplicemente sono andato a cercarlo su internet, c’erano questi due trailer scaricabili e basta. Quelli sono due trailer realizzati dal regista, dalla produzione del film, perché ho sentito dire: “No, sono scene che lui si è salvato, scene che lui ha tagliato dal film completo perché voleva vedere le scene di tortura”. No, erano semplicemente due trailer che si potevano scaricare. Io li ho scaricati perché c’era questa attrice che conoscevo. Poi dopo, se il film vero e proprio l’hanno realizzato, ci hanno fatto fumetti, romanzi, io francamente non sono andato così in profondità come hanno fatto oggi. Semplicemente la conoscevo, ho visto il sito e ho scaricato i trailer».

Il tuo interesse era riferito non alle scene ma a lei?

«Sì, io conoscevo di fama questa ragazza che era una cantante e modella. Avevo letto che partecipava a questo film e ho scaricato i trailer. Se ci fosse la possibilità – a parte che, avendo la copia dei miei dispositivi, probabilmente possono anche andare a verificare che non sono scene tagliate da un file più grande, ma che sono proprio scaricate così come sono – e si andasse a vedere gli accessi a quei video, secondo me sono stati guardati qualche volta nei giorni in cui li ho scaricati e poi dimenticati lì per secoli. Molte delle cose che stanno uscendo da quel vecchio hard disk per me non avevano molta importanza. Sono rimaste lì nei secoli dei secoli».

Tanti osservatori dicono che tu, facendo una sorta di analisi di quello che guardavi, abbia un’ossessione per la violenza.

«No, perché nei miei contenuti non c’è nulla che glorifichi la violenza. E se vai a vedere, è tutto contestualizzato al periodo in cui mi occupavo di autodifesa. Una volta su Twitter c’erano delle pagine in cui scrivevo degli appunti che riguardavano l’autodifesa e in quelle pagine erano comparsi dei libri. Tra i vari libri c’era ‘Anatomia della distruttività umana’ di Erich Fromm, dove il tema predatore viene citato più volte, ed era sempre il periodo 2014-2015. Post che riguardano la violenza e lo stupro sono sempre dello stesso periodo. Questi libri li ho scaricati nel periodo 2013-2015, quando sono diventato istruttore di autodifesa. È tutto contestualizzato lì».

Cologno Monzese, 27 novembre 2026