finanziamento ai terroristi

Hannoun ha respinto anche l’accusa di aver sostenuto, tramite raccolte fondi, i figli dei combattenti delle Brigate Al Quassam

“Io non faccio parte di Hamas e nemmeno l’Abspp, ma quando si parla di palestinesi è necessario schierarsi e io mi sono schierato con il popolo palestinese”. Così, collegato dal carcere di Terni, dove è detenuto, Mohammad Hannoun, presidente dell’associazione Palestinesi in Italia, nel corso dell’udienza preliminare al processo sui presunto fondi ad Hamas, fornendo alcune dichiarazioni spontanee. “Quando parlo di martiri non faccio riferimento ai combattenti di Hamas - ha precisato - ma ai palestinesi finiti sotto le bombe”. Hannoun ha respinto anche l’accusa di aver sostenuto, tramite raccolte fondi, i figli dei combattenti delle Brigate Al Quassam. “Gli orfani per noi sono tutti uguali, abbiamo aiutato tutti senza chiede l’appartenenza, ma Abspp, non ha mai permesso a nessuno di utilizzare i nostri aiuti per l’attività politica e non abbiamo avuto nessun rapporto politico né con Hamas né con altri”. Hannoun ha infine spiegato di non essere preoccupato per sé “ma per gli orfani di Gaza e le famiglie bisognose”.

Il governo italiano negli scorsi giorni si era costituito parte civile, chiedendo un risarcimento di 18,5 milioni, nel corso dell’udienza preliminare del processo che vede imputati Hannoun e altri cinque imputati, accusati di reati legati al terrorismo nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Genova sul presunto finanziamento di Hamas attraverso una rete di associazioni benefiche. Oltre a Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia, sono imputati Riyad Albustanji, Yaser Elasaly, Ra’ed Dawoud, Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa e Khalil Abu Deiah. Secondo i pm Luca Monteverde e Marco Zocco, i sei avrebbero finanziato Hamas attraverso le associazioni “Benefica di Solidarietà col Popolo Palestinese”, “Abspp Odv” e “La Cupola d’Oro”, raccogliendo complessivamente 18.150.230,13 euro che sarebbero entrati nella disponibilità dell’organizzazione terroristica. Il denaro, secondo l’accusa, sarebbe stato utilizzato anche attraverso trasferimenti diretti o indiretti a esponenti di Hamas operanti all’estero e ad associazioni collegate o controllate dall’organizzazione, oltre che per il sostentamento dei familiari di persone coinvolte in attentati o detenute per reati terroristici. Tra gli imputati, Hannoun è indicato dalla Procura come membro del comparto estero di Hamas e vertice della cellula italiana. Secondo l’accusa avrebbe coordinato la raccolta dei fondi e destinato direttamente o indirettamente a esponenti e strutture di Hamas circa 7,2 milioni di euro, pari a circa il 71% delle somme raccolte, tra il 2001 e il 2025.

Gli altri cinque imputati sono accusati, con ruoli differenti, di avere partecipato alla raccolta, gestione e trasferimento dei fondi. Per Khalil Abu Deiah, in particolare, la Procura contesta l’apertura di nuovi conti correnti attraverso i quali sarebbero state movimentate somme per diversi milioni di euro, dopo i blocchi disposti dal circuito finanziario.