Patrimoniale

Il M5S porta le sue idee al tavolo per il programma. Ieri l’incontro sul fisco, oggi si replica

La sinistra è a lavoro per il suo programma economico ideologico, che renderà l’Italia un Paese “fugainvestimenti”. Al centro c’è la tassa X. Chi la chiama patrimoniale, chi contributo di solidarietà. Ma la direzione è già tracciata e lo dimostra anche il confronto di ieri. Il leader del Movimento 5 Stele Giuseppe Conte argomenta: «La domanda che dobbiamo porci è se siamo o no favorevoli a una tassazione sui super ricchi. Il M5S qui risponde: assolutamente sì». Annunciando che il Movimento avrebbe portato al tavolo del programma del campo largo «due misure concrete, due proposte che abbiamo studiato a fondo per colpire le grandi ricchezze finanziarie». I pentastellati pensano a una maggiore tassazione della ricchezza finanziaria superiore a 1 milione, rendendo progressiva l’imposta di bollo che già esiste e a colpire i profitti finanziari delle operazioni speculative ad alta frequenza a partire da 2,5 milioni

Conte assicura che il confronto avverrà «con animo non ideologico» e si dice convinto che si arriverà a una sintesi. Ieri il tavolo si è riunito e sarà chiamato a un nuovo round anche oggi. Pd e Alleanza Verdi e Sinistra sostengono un contributo legato al patrimonio, mentre M5S e Italia Viva mostrano maggiori perplessità su questa impostazione, preferendo concentrarsi sulle rendite finanziarie. Elly Schlein, intanto, ostenta fiducia. «Stiamo lavorando, sono fiduciosa che si possa trovare una sintesi su tutto», ha dichiarato la segretaria dem, confermando che «sulla patrimoniale stiamo discutendo».

Dunque, un modo per aggredire il capitale e gli investimenti lo troveranno. Da Forza Italia si smonta la portata ideologica degli intendimenti della sinistra. Il deputato Paolo Emilio Russo fa notare: «Che si chiami patrimoniale o in altro modo, che colpisca la casa degli italiani o le aziende, il dibattito dell’opposizione comincia e finisce sempre con nuove tasse. Ma non è con una nuova lotta di classe che si fa crescere l’economia, si sostengono le imprese, si crea lavoro».La capogruppo al Senato Stefania Craxi sintetizza invece così il programma che sta prendendo forma: «Una tassa nuova e un sussidio vecchio». Con evidente riferimento al reddito di cittadinanza. E avverte che la patrimoniale «non renderebbe l’Italia più giusta, solo più povera». L’impressione è che il campo largo sia fermo al 2006. A quello slogan «anche i ricchi piangano» che fu introdotto da Rifondazione Comunista (i cui reduci stanno per tornare in alleanza). Insomma, invidia sociale purché sia.