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Valditara replica: “Il suo modello è chi spacca le vetrine e picchia”

È più forte di loro. Per i signori della sinistra, c’è un’irrefrenabile tentazione al dibattito distopico. La costruzione di un’Italia che non esiste, il copione surreale composto da accuse di ogni tipo verso il centrodestra, caricato all’inverosimile. Ecco cosa ha detto Elly Schlein, segretaria Pd, parlando agli Stati generali della scuola organizzati dai dem. Il tema è le politiche per i giovani. Il governo, ha detto, ha «un approccio securitario fallimentare, punitivo nei confronti delle nuove generazioni». E ancora: «il governo Meloni offre alle nuove generazioni solo le prospettive del carcere o della precarietà». Insomma, cintura nera di mistificazione. Quasi a doversi aspettare torme di gendarmi che vanno in giro ad arrestare gli under 30. Se questa è la serietà con cui a sinistra si apprestano a preparare un programma, siamo a posto. E infatti non siamo a posto per nulla.

Parole che hanno immediatamente provocato la reazione del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha ribaltato l’accusa della segretaria dem. «Evidentemente il modello di giovani a cui fa riferimento Elly Schlein è costituito da quelli che sfasciano le vetrine, assaltano la polizia, bloccano le autostrade o picchiano i compagni e i docenti», ha dichiarato. Una distinzione netta, quella del ministro, che ha rivendicato la vicinanza del governo «ai giovani che amano divertirsi in modo sano, che si impegnano nella scuola e nella società, che manifestano pacificamente per le proprie idee». Perché, ha aggiunto, «la grande maggioranza dei giovani italiani è piena di entusiasmo, rispetta le regole, vuole costruire e non distruggere, pone domande e chiede risposte». Sulla stessa linea il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto, che ha definito «gravi e infondate» le parole di Schlein. «Fare opposizione è legittimo, alimentare il malessere giovanile con accuse strumentali, soprattutto in una fase delicata come questa in cui si sono susseguite manifestazioni purtroppo degenerate in violenza, è irresponsabile».

Dalla Lega arriva invece la domanda della deputata Giovanna Miele: «A quale modello di giovani si ispira Schlein e, con lei, il Partito Democratico?». E ricorda: «migliaia di ragazzi e ragazze che si formano, studiano, lottano per il proprio futuro, manifestano le proprie idee, ma sempre in modo civile, di certo non rompendo vetrine e saccheggiando negozi». Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, definisce «inqualificabili» le parole di Schlein e aggiunge: «Evidentemente guarda a quelli che aggrediscono le forze dell’ordine, devastano le vetrine e occupano mettendo a rischio addirittura la propria vita». Ancora una volta, da sinistra la si butta in confusione, omettendo il problema rappresentato da certe piazze violente spesso a opera anche di giovanissimi. Nessuno criminalizza un’intera generazione, e sarebbe del tutto incosciente farlo. Ma altrettanto lo è fare finta che non esista un problema in certe forme di mobilitazione. E questo problema riguarda tutti.