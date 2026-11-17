Surrealismo fiscale

La sinistra è in disaccordo pure su come chiamare la tassa

Magritte, almeno, non prendeva il fumatore per cretino. Dipingeva una pipa, scriveva sotto «Ceci n’est pas une pipe» e la faccenda, per quanto inebriata d’avanguardia, stava in piedi: quella non era una pipa, era pittura di pipa, olio, tela, un simulacro che il tabacco non lo riceveva e che il fiammifero poteva solo incendiare. Un secolo dopo arriva la grandeur fiscale del campo largo, quel più modesto e temerario Magritte dei poveri che promette di far pagare i ricchi per regalare tutto a tutti gli altri, disegna una tassa sui patrimoni, le traccia una soglia, individua vessati e beneficiari del gettito, la vuol tradurre nella lingua di un’imposta che patrimonialmente patrimonialeggia, poi contempla la creatura e, con l’ansia degli scolari terrorizzati dalle proprie idee davanti alla maestra delle urne, le nega il battesimo: «Ceci n’est pas une patrimoniale». E allora cosa? Sarà una pipa.

L’arte del centrosinistra non ha bisogno di tele né di cornici. Le basta una prima pagina, quella di Repubblica, che offre alla scena un’ulteriore pennellata: «Tassa sui super ricchi», titola, e poi mette in bocca a Schlein, tra virgolette, pure «Ma non è una patrimoniale». Sennonché nell’intervista di Domani da cui nasce la notizia la seconda formula non si rintraccia, né letterale né a senso: «Ceci n’est pas une citation». Perfino il giornale entra nel quadro: Repubblica si fa assistente di bottega per dipingere, in autotutela d’area, non «La trahison des images» ma «La trahison des impôts», il tradimento delle imposte nonché dell’intelligenza del lettore, mentre i famigerati «super ricchi» ricevono d’ufficio la parte dei cattivi.

Pure Conte si fa speziale del nominalismo fiscale: no alla patrimoniale, sì però a tassare le grandi ricchezze finanziarie. Il composto cambia etichetta, non retrogusto. L’esattore non riscuote sostantivi, ma quattrini. In Shakespeare la rosa, anche mutando nome, conservava il profumo. Qui Romeo e Giulietta viene rimesso in scena dalla compagnia del contrario: si spera che la spina smetta di far sanguinare se la si iscrive all’anagrafe con un appellativo meno elettoralmente urticante, e il contribuente trafitto dovrebbe persuadersi che la puntura sia in realtà carezza. Bonelli, in mezzo alla fioreria, conserva un realismo aristotelico quasi commovente: se dà fastidio il nome, cambiatelo, la sostanza se ne farà un baffo. Puoi chiamare la patrimoniale contributo, prelievo, obolo di solidarietà, decima robinhoodiana, ma un cetriolo che, non invitato, si appropinqua da dietro resta un cetriolo pure se lo pubblicizzi da orchidea. Bisognerebbe allora commissionare a Magritte, se mai avesse la disgrazia di ripresentarsi in quest’epoca, l’ultima tela. Un tavolo. Attorno, sedie rivolte verso punti cardinali fisici e morali che s’azzannano tra loro, talune magari verso la Mecca o la Russia, altre sotto il tacco dell’Ue, altre ribaltate alla ricerca dell’ologramma di Obama, una di traverso alla porta a fare da buttafuori contro quanti tentassero di imbucarsi al banchetto, quella di un ex premier pronta a essere sgomberata o fatta esplodere qualora su un’altra poggiasse le proprie terga un altro ex premier senza «garanzie politiche». Sotto, con grafia quieta: «Ceci est une coalition». Questa è una coalizione? La coalizione che non riesce nemmeno a concordare sul nome delle cose che dovrebbe fare insieme. Le large rassemblement, mesdames et messieurs. Venghino, signori, venghino. Il biglietto, tanto, lo pagheranno gli altri. Come tutto il resto. Riproduzione riservata