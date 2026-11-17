Rush finale

Si procede verso l’approvazione del testo. Contrari Pd, M5S e Avs

Una legge che combatte le discriminazioni e il razzismo. Che dice basta a certe derive, tanto stupide quanto pericolose. Il ddl Antisemitismo torna ad accendere il dibattito. In rete, sul proprio profilo Instagram, Global Sumud Flotilla Italia chiede a tutte le anime del movimento Pro Pal di scendere in piazza. «Mercoledì vogliono approvare il ddl 1004: mobilitiamoci per fermarli. Dobbiamo rispondere collettivamente a questo pericolo imminente: organizziamo presidi, striscionate, flash mob, assemblee, o qualsiasi altra iniziativa attraverso cui denunciare la nostra totale contrarietà all’approvazione di un disegno legge che, di fatto , garantisce protezione, impunità al regime sionista, mettendo a tacere ogni forma di critica nei suoi confronti (garantendone anche piena agibilità). Palestina libera dal fiume al mare. Sempre antisionista». L’aspetto più grottesco di questa vicenda è che la sinistra parlamentare pare essere orientata ad appoggiare la posizione dei Pro Pal.

Infatti, salvo ripensamenti (improbabili) dell’ultimo momento, il testo avrà il voto contrario di Pd, M5S e Avs. Iv e Azione sono orientate a votare a favore. I dem si sono schierati per il no (a Palazzo Madama la linea del gruppo era stata invece quella dell’astensione) dopo una lunghissima riunione dei deputati a Montecitorio con Elly Schlein nelle settimane scorse. «Facciamo un ultimo appello a questa destra a cambiare la definizione divisiva ovvero quella Ihra, se non sarà così, risulterà evidente la natura strumentale di questa operazione e voteremo contro». Per intendersi, viene contestata la dizione adottata dall’Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto: «L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Le manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto».

Un appello al buon senso giunge dall’associazione Libertà Eguale. «Il provvedimento, che parte dal presupposto della pericolosità dell’antisemitismo in Italia e in Europa, si compone di cinque articoli, nessuno dei quali interviene nell’ambito del diritto penale o può essere utilizzato per limitare la libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita e, nello specifico, la critica politica nei confronti delle scelte politiche delle istituzioni israeliane, a cominciare dal suo governo». «Non sussiste quindi - conclude - nessuna ragione né di merito né di coerenza coi principi e valori delle forze di opposizione per votare contro il testo all’esame della Camera».