Maltempo a Roma, 120 interventi nella notte tra allagamenti e alberi caduti. Caos per il nubifragio

nubifragio

Pioggia intensa e vento forte hanno messo a dura prova strade, abitazioni e infrastrutture

Centoventi interventi in dodici ore, alberi e rami abbattuti, pali telefonici finiti a terra, infiltrazioni nelle abitazioni e un’auto centrata da un albero. È il bilancio della notte di maltempo che ha colpito Roma e la provincia, costringendo i vigili del fuoco a un’autentica corsa contro il tempo. Dalle 20 di mercoledì alle 8 di giovedi la sala operativa del comando ha raccolto e gestito una raffica continua di richieste di soccorso.

Pioggia intensa e vento forte hanno messo a dura prova strade, abitazioni e infrastrutture con squadre di soccorritori chiamate a intervenire soprattutto per alberi e rami pericolanti o già caduti, pali della rete telefonica divelti e acqua penetrata all’interno delle case.

E proprio la caduta di un albero ha rischiato di trasformarsi in tragedia: un’autovettura è stata travolta durante la notte. Nessuno è rimasto ferito, per fortuna. L’emergenza, però, non è finita con l’alba. La sala operativa continua a ricevere numerose richieste di intervento provenienti da Roma e dalla provincia. Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per liberare le aree interessate, rimuovere le situazioni di pericolo e mettere in sicurezza il territorio.

Una notte pesante, dunque, e una mattinata che si apre con il conto dei danni ancora da completare.