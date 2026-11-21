Il discorso

Il Tempo immagina un 31 dicembre da brivido con la prima “Presidenta” della Repubblica

Non Walter. Non il Massimo dell’Eravamo comunisti. Laura. «Tutti dicono che» nel cuore di Elly ci sarebbe lei, Boldrini. Dall’arco del ventricolo schleiniano, secondo il Foglio, in vista del 2029 potrebbe essere scagliato il dardo cupidiano per la successione a Mattarella. Macché Veltroni, macché D’Alema: Laura Boldrini prima Presidenta della Repubblica o Repubblichessa accogliente e inclusiva, dopo l’anticamera della presidenza della Camera correttamente declinata. Il Colle? Il Colle invece no: dovrebbe rigenerarsi e farsi la Colla. La Quirinala. La Stata. La patria rimpatriata e ripartorita matria, purché la maternità venga sterilizzata d’ogni sospetto di obbligo sociobiologico d’induzione maschilista. E lassù sorgerebbe il porto sicuro finalmente privo di onde, Lampedusa urbana, fenomeno talassografico inedito, perché al Quirinale il mare non c’è ma l’approdo salvifico sì, e ci si può tuffare senza neppure bagnarsi. Tanto vale prepararsi.

Già la banda del palazzo, intonando l’inno, sentirebbe il gelido ditino della pedagogia sul pentagramma. Fratelli d’Italia? Quel fallico chiamarsi per sangue e nazione? No pasarán: «Sorelle, identità e alterità del mondo», ecco la nuova marcia, con Mameli confinato fra i reperti della virilità tossica ottocentesca, con annesso inginocchiamento retroattivo per le coeve black lives schiave del Mississippi. Passato, memoria, monumenti, cerimonie inopinatamente patriottiche: tutto da bonificare per non insolentire femministe e pagatori di pensioni, incidentalmente poppatori di welfare.

Poi il discorso d’insediamento. Nei panni della ghostwriter di cui la Presidenta non avrebbe bisogno, lo si può immaginare come un’enciclica distillata in un alambicco woke. Sarebbe il 2029, nella fantasmagoria distopica ma, visto l’impegno in tal senso di più d’uno nel centrodestra, tutt’altro che inverosimile del campo largo trionfante. Qui un umilissimo scriba potrebbe suggerirle almeno l’incipit: «Care cittadine, cari cittadini, care cittadin, mi rivolgo da quest’aula a tutte, a tutti e a tutte le altre soggettività che la grammatica patriarcale ha finora condannato all’invisibilità. È con profonda ma misurata emozione che assumo le funzioni di Presidenta della Repubblica italiana, italiana e italian. So che qualcuno avrà da ridire su questa parola. Voglio dunque rassicurarvi: io non ho mai chiesto di essere chiamata Presidenta. Siete stat voi, assieme alla Storia, a chiederlo per me. E chi insisterà a chiamarmi signor Presidente sarà cortesemente invitato a presentarsi davanti alla signora marescialla delle corazziere. Care cittadine, cari cittadini, care cittadin, desidero rivolgermi a chi non ha condiviso la mia elezione. A chi teme che il mio mandato possa dividere il Paese. A chi mi considera lontana dalle proprie idee, dai propri valori e dalle proprie tradizioni. A tutte queste persone voglio dire una cosa: non abbiate paura. La Repubblica che rappresento sarà la casa di tutte e di tutti e di tutt. Anche vostra. A meno che non siate fascisti, il che è molto probabile. Care italiane, cari italiani, car italian testardamente superstit, quindici anni fa annunciai che i migranti ci offrivano uno stile di vita che presto sarebbe stato molto diffuso per tutti noi. Ed eccoci qua. Non dite che non ve l’avevo detto». E gli italiani, dopo tanto abbraccio universale, pieni di risorse potrebbero scoprire una nuova vocazione multiculturale e cosmopolita: quella alla richiesta di asilo politico, foss’anche in Libia.