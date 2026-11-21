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Quasi il 60% dei commenti al post del partito è negativo Gli azzurri vogliono abolire l'emendamento alla Camera

La norma, inserita da Fratelli d’Italia nel decreto Scuola, approvata dall’Aula del Senato, malgrado il voto contrario di Forza Italia, per rendere disponibile una versione digitale dei libri di testo scolastici ed universitari ad un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla versione cartacea, incassa il plauso dei social con il 58,7% di contenuti positivi: è quanto emerge da una indagine realizzata da Spin Factor, per Adnkronos, attraverso Human, piattaforma di social listening basata sull’Intelligenza artificiale che ha monitorato dal 17 al 19 novembre 2026 i contenuti pubblici su Facebook, Instagram, X, TikTok, LinkedIn e YouTube, ma anche le più importanti testate online. Quanto alle singole forze politiche, lo scotto maggiore, in termini negativi, tra gli utenti, spetta a Forza Italia. FdI è, infatti, l’unico partito a registrare un saldo positivo con il 40,2% di contenuti favorevoli, contro il 30,5% di quelli negativi. Forza Italia ha, invece, il saldo peggiore, con ben il 58,4% di contenuti negativi. Intanto, alla Camera, Forza Italia tiene il punto e presenta in commissione Cultura un emendamento soppressivo della misura contestata. A tendere una mano a FI per arrivare ad una possibile mediazione ci pensa il vicepresidente della Camera e deputato di FdI, Fabio Rampelli: «Ho depositato un emendamento al decreto Scuola - annuncia - confrontato, valutato e approvato con Fratelli d’Italia. L’emendamento prevede che l’adozione degli e-book per la scuola primaria e secondaria di primo grado sia subordinata alla valutazione dell’impatto cognitivo, relazionale e didattico e pedagogico sugli alunni e sulle alunne. La valutazione sarà rimessa a una commissione tecnico-scientifica paritetica composta da esperti nelle discipline pedagogiche, didattiche e dell’editoria scolastica».

Dopodomani la commissione Cultura della Camera inizierà l’esame del provvedimento che arriverà nell’emiciclo martedì mattina 24 novembre: possibile che il governo ponga la questione di fiducia sul testo, anche perché i tempi per la conversione in legge sono strettissimi, il prossimo 29 novembre. Dal canto suo, il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, minimizza: «L’emendamento sui libri di testo digitali non lo condividevamo, ma ciò non ha nulla a che vedere con la tenuta della maggioranza. Forza Italia non voterà mai con la sinistra, noi siamo alternativi alla sinistra. Il centrodestra è unito: ci sono sensibilità diverse, altrimenti saremmo un partito unico», le parole del vicepresidente del Consiglio nel corso dell’evento «Nexus - Visioni e strategie di sviluppo del territorio», a Fiuggi. «Abbiamo votato il decreto Scuola, mi dispiace deludervi, ma siamo coesi e andiamo insieme alle elezioni, che vinceremo. Vedrete che si troverà un accordo alla Camera», la rassicurazione ancora di Tajani. Intanto, l’altro vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, spiega di trovare «bizzarro che la maggioranza, che va d’accordo su temi importanti, si divida sui libri elettronici. A me pare una scelta sacrosanta, che porta un risparmio per famiglie e studenti. Se c’è qualche grande editore che ha qualcosa da eccepire penso lo potrà fare, ma non credo che il business sia focalizzato sui libri per le scuole. In un momento di difficoltà economica bisogna decidere se stare dalla parte degli editori o dalla parte di studenti e famiglie. La Lega non ha dubbi: abbiamo approvato il decreto al Senato, e lo approveremo alla Camera così com’è. Mi pare curioso bisticciare su un tema che penso l’intero mondo sostenga».

Infine, secondo il presidente del Senato, Ignazio La Russa, la mossa di Forza Italia «può essere un motivo di coerenza. L’importante è poi rinsaldare quella che è una delle migliori caratteristiche del centrodestra, quella di essere pragmatici e di trovare sempre la sintesi su tutto».