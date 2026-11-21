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Propone un patto di legislatura per riscrivere il bilancio dello Stato e un’agenzia dedicata alla gestione del debito

“Magari sono un inguaribile ma vorrei che il centrosinistra vincesse le elezioni. E annunciare nuove tasse non mi sembra il modo migliore per cominciare una campagna elettorale”. Così, sull’ipotesi della patrimoniale nel programma del centro sinistra, Ernesto Maria Ruffini, fondatore e presidente del partito Più Uno, intervistato dal Corriere della sera. Per l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, nel merito la patrimoniale “è una risposta sbagliata a un’esigenza giusta. Non ha senso introdurre nuove tasse quando la pressione fiscale è così alta e lo Stato non riesce a far pagare tutto a tutti. Tra l’altro delle patrimoniali in Italia ci sono già e sono significative, una cinquantina di miliardi di gettito l’anno fra imposta di bollo, Imu, tasse sugli immobili o sui patrimoni all’estero ed altro. Perché non si verifica prima come vengono spese le risorse? Rischiamo ancora una volta -aggiunge- di alzare il carico fiscale senza effetti percepibili. L’obiettivo non è tassare, ma andare incontro ai bisogni dei cittadini. Chiediamoci se spendiamo bene ciò che spendiamo”, sottolinea.

Altro tema ‘caldo’ per Ruffini è l’evasione fiscale. “Un conto è il recupero dell’evasione: quando ero direttore dell’Agenzia delle Entrate lo abbiamo fatto per ben oltre 200 miliardi, ora siamo a circa 300. Ma un altro conto è la propensione all’evasione, cioè lo scarto fra la crescita del prodotto lordo e le entrate che ci si aspetterebbero data quella crescita. E la propensione all’evasione aumenta, secondo quanto ha dichiarato lo stesso governo in Parlamento”. Secondo Ruffini, infatti, “è come se arrestassimo più criminali, ma il numero dei reati fosse aumentato ancora di più o almeno di altrettanto. Nessuno vorrebbe un Paese così, non trova?”, si chiede ancora. E per il presidente di Più Uno per migliorare l’efficacia del bilancio è necessario “Un patto di legislatura per ripensare e riscrivere con coraggio il bilancio dello Stato, non solo ritoccarlo. E ricondurre ogni scelta a un progetto di Paese condiviso. Il punto non è pensare di continuo a come mettere nuove tasse”.

Infine Ruffini propone “un’agenzia dedicata unicamente alla gestione del debito, come ha la Germania. Avrebbe il compito di gestire al meglio le scadenze in base ai costi e di incentivare gli acquisti di buoni del Tesoro dai 1.500 miliardi circa di liquidità parcheggiata sui depositi bancari”.