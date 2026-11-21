Il “red carpet” Cgil

Il leader del M5S resta volutamente indietro al serpentone. E sulle primarie accusa Elly per il mancato passo di lato

Il red carpet della Cgil. Non è il tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma, bensì il corteo organizzato dal sindacato guidato da Maurizio Landini. Quella che doveva essere la parata dei diritti negati si trasforma in una caccia all’obiettivo per leader in cerca di autore. La prima fila del serpentone, paparazzata sotto il Colosseo, in tal senso, vale più di mille parole. Qui non ci sono i lavoratori o gli operai coinvolti nelle principali vertenze dello stivale, ma quasi tutti i rappresentanti della coalizione progressista che, come nel migliore prêt à porter, vogliono farsi notare dal popolo che si antepone al governo.

Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si mettono in vetrina, insieme al loro rappresentante di categoria preferito. Peccato che la foto di gruppo, comparsa su tutte le agenzie, per loro si sia rivelata il classico autogol, utilizzando il gergo calcistico. Nello scatto, infatti, emerge soprattutto un particolare: l’assenza di Giuseppe Conte. Arriva in zona piazza Vittorio solo quando la testa della manifestazione completa il percorso lungo via dei Fori Imperiali. Una decisione che racconta come quest’opposizione sia tutto fuorché un blocco granitico.

Voci a 5 Stelle, d’altronde, riferiscono che l’intenzione dell’ex premier sia proprio quella di «smarcarsi». Un comportamento che non passa inosservato ai cronisti presenti che, nei loro retroscena, evidenziano come lo scaltro presidente pentastellato non sia volutamente avanzare per raggiungere gli alleati. La scelta, intanto, è più di uno scacco per la solita Elly. Quando le chiedono di Giuseppi, non può che rispondere imbarazzata, con tanto di rossore in viso: «So che c’era». Una battuta che testimonia la distanza fisica, ma soprattutto politica, tra le parti.

Basti pensare alla questione relativa alla leadership di coalizione. Sul terzo nome, ad esempio, il grillino evidenzia come la donna che vorrebbe sfidarlo, a differenza sua, che senza esitazioni si piazza di lato per l’unità del centrosinistra, «ha deciso di restare in campo».

Le differenze emergono pure sul terreno economico e fiscale. Sul tema della discussa patrimoniale, il legale di Volturara Appula chiarisce come non sia intenzione del Movimento prendersela con quel Paese che produce e investe. Non a caso, definisce una «follia» colpire chi ha una fabbrica. Una posizione che riporta al centro il divario tra le componenti del campo largo e mostra le difficoltà, ormai chiare anche ai non addetti, nel costruire una piattaforma programmatica comune.

Così, mentre la Cgil tenta di portare in piazza le rivendicazioni di chi soffre, seppur con risultati modesti (considerando la partecipazione al di sotto delle aspettative), i leader progressisti sembrano impegnati in un’altra sfida, ovvero ritagliarsi spazio, visibilità e centralità nell’eventuale alleanza. Seppure le strategie siano diverse, il fine è unico: arrivare con più consensi e popolarità al momento del voto.

Detto ciò, come nel classico tappone di un grande giro, c’è chi sceglie di partire subito davanti, vedi il triumvirato Schlein-Fratoianni-Bonelli, e chi, al contrario, preferisce restare un po’ più indietro per studiare gli avversari e superarli al momento opportuno. Tra questi l’arguto Conte, oggi nei panni del protestante fra gli ultimi.