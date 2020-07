Loredana Lecciso punta di nuovo sulle curve. Al Bano senza fiato

03 luglio 2020 a

Il dettaglio è super sexy: cosce ben in mostra, fisico da urlo. Costume intero. Loredana Lecciso fa il pieno di like con una foto pubblicata su Instagram. La compagna di Al Bano lascia tuti senza fiato. La sua quarantena a Cellino, insieme al cantante, è stata piena d’amore. Foto su foto, sport, lunghe passeggiate nel bosco alle porte del Salento. Così, Al Bano e Loredana si sono riavvicinati. Anzi, chi li conosce bene racconta che non si sono mai mollati. Mai persi di vista.

E nelle grandi Tenute, in questi giorni, si festeggia anche la Maturità di Jasmine (la figlia di Al Bano e Loredana), che da poco ha “sfornato” un nuovo singolo: “Ego”. Il testo è scritto da Jasmine, le musiche di Alterisio Paoletti (un big pluripremiato).