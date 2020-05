Gelo per la poesia di Romina. L'intervista di Al Bano a Domenica In finisce malissimo

Finisce male l’intervista di Al Bano a “Domenica In”. Mara Venier ha ospitato il cantante per festeggiare i 77 anni appena compiuti, ma davanti alla poesia di Romina Power, è piombato il gelo in studio ed è partito uno sgradevole tira e molla. Alla fine la conduttrice ha chiuso in anticipo il collegamento: “Avevo altri tre filmati, ma mettere in imbarazzo gli ospiti non è la mia televisione. Ciao Al Bano”.

A “Domenica In”, Mara Venier si collega con Al Bano e il leone di Cellino San Marco spunta da dietro un albero, tra cavalli e ulivi. Parla dei suoi inizi: “Vedi? Questa signora che ho odiato per moltissimi anni, è stata sicuramente la molla per arrivare al successo”. Non è una donna, ma la zappa del padre: “Odiavo zappare e sudare però le circostanze imposte da questo maledetto virus, che ha fatto tanti danni, mi ha permesso di riscoprire la terra. Ho piantato tutti i tipi di insalata, legumi, verdura. C’è di tutto. E ho deciso che farò un funerale per la morte del Coronavirus, ho già pronta la bara e la fossa”. Mara Venier ricorda che ha compiuto 77 anni e curiosa: “Chi te l’ha fatta quella torta bellissima?”, Al Bano non cade nel tranello: “Il pasticcere. Però devo dire basta dolci. E’ uscito di nuovo qualcosa che non va nel mio corpo, la glicemia, quindi devo stare attento. Ho perso 4 kg e ho detto basta al vino. Mi sento benissimo”. Il cantante è logorroico quando si tratta di raccontare la carriera stratosferica in tutto il mondo, le incertezze del padre durante il primo viaggio in America (scambiò la parola men per il pugliese ‘tette’ e entrò nel bagno delle ‘women’) e l’amore per mamma Iolanda scomparsa a dicembre: “Lasciamelo dire che donna! Se ne è andata il 10 dicembre, non ne poteva più. Era abituata a dare e fare e nell’ultimo periodo invece dipendeva dagli altri, mi disse ‘non è il mio stile di vita, non lo sopporto’. Dentro di me sapevo che aveva ragione”. Mara Venier non lo interrompe mai e solo il ricordo del maestro Detto Mariano, morto per Covid19, le dà lo spunto per ricordare che fu lui a suggerirgli di sposare Romina Power incinta. Ma quando vanno in onda le immagini del film “Nel Sole” sul cui set ha conosciuto Romina, Al Bano appare contrariato: “Quella scena la conosco a memoria. E’ la più utilizzata nei programmi. Se ho capito che la storia era finita durante il concerto per Papa Giovanni II? Sì, ma non voglio parlare della separazione”. La Venier si muove in punta di dita, manda il video di auguri di Cristiano Malgioglio, J-Ax, Pupo, Roby Facchinetti, Pippo Baudo e Massimo Ranieri e l’artista pugliese ritrova il sorriso che perde non appena Mara Venier gli dice che sta per declamare una poesia di Romina come regalo di compleanno. Il cantante increspa le labbra: “Sei capace di leggerla? Dai, rimandiamo. E mi raccomando la par condicio”. La Venier cammina sulle uova: “Sì certo. Almeno dimmi se sei sereno”, “Sono strasereno sempre” ribatte il musicista alla conduttrice che sottolinea: “Comunque Loredana non mi ha mandato niente”. Al Bano la mette in difficoltà: “Forse non le hai chiesto niente. Io pensavo di parlare di musica e invece cadiamo sempre…”, Mara ammette di non aver domandato alla Lecciso un pensiero e stringe: “Va beh non leggo la poesia così non creiamo tensioni”, il cantante apprezza: “Eh sì meglio… così stiamo in pace perché la tua trasmissione è seguita da una parte e dall’altra”. Per un attimo il discorso vira sul Coronavirus e Al Bano tira fuori uno sfondone memorabile (“l’uomo ha distrutto i dinosauri, vuoi vedere che no sconfigge un virus?”), poi sembra che qualcuno fuori campo a Cellino San Marco gli faccia notare la poca sensibilità nel rifiutarsi di ascoltare la poesia e dice: “Comunque se la vuoi leggere fallo perché altrimenti sembra un atto di scortesia… però io sono per la par condicio”. A questo punto la Venier è irritata dall’antipatico tira e molla e sbotta: “Par condicio fino a un certo punto, pure tu devi raccontare come stanno le cose, altrimenti noi come lo sappiamo? Avevo altri tre filmati, ma non li mando, non voglio metterti in imbarazzo, non è la mia televisione quella di mettere in imbarazzo le persone alle quali voglio bene”. Al Bano ci rimane di sasso, inizia a invocare l’armonia e la pace in Terra per gli uomini di buona volontà e Mara Venier lo blasta: “Va bene Al Bano, va bene”, “Ma stai chiudendo?” ribatte quello sorpreso e la conduttrice: “Sì, ciao”.