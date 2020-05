Al Bano, buon compleanno con Loredana Lecciso. Anzi no: è giallo sulle foto

Auguri Al Bano, 77 di questi anni. Ma con chi ha passato il compleanno, Romina Power o Loredana Lecciso? Il cantante di Cellino di San Marco, oggi, ha compiuto 77 anni e ha festeggiato nella sua tenuta pugliese senza rivelare quale donna fosse al suo fianco. Tuttavia il giallo corre su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Tanti auguuuuri Albano, tanti auguri a teeeeee Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 20 Mag 2020 alle ore 7:58 PDT

Questa mattina Loredana Lecciso ha pubblicato una foto dove appare bellissima e sorridente al fianco di Al Bano nel patio della villa, mentre nel pomeriggio Romina, che sta trascorrendo il lockdown a casa del figlio Yari, ha postato l'immagine della torta decorata con note, microfono, pianoforte e violino su una tavola imbandita. Dunque, sembra che l'ugola d'oro senza età si sia divisa (di nuovo) tra le due donne della sua vita: una al mattino e una a pranzo. Ma c'è un ma. L'immagine socializzata da Loredana Lecciso sembra risalire a qualche mese fa, quando faceva ancora freddo. Infatti, sia lei sia Al Bano indossano maglioni, sciarpa e giubbotto, un abbigliamento troppo pesante per essere a fine maggio. Dunque l'immagine di un momento felice, ma non del compleanno. Quel che conta però è che sia stato un giorno felice per Al Bano.