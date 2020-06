Loredana Lecciso a Live non è la D'Urso, tutta la verità sull'amore con Al Bano

Francesco Fredella 01 giugno 2020 a

Loredana Lecciso ammorbidisce i toni. Chiarisce che Al Bano è schivo e riservato. La compagna di Carrisi rispetta il cantante. Parla di famiglia (allargata) e del loro amore ritrovato. Forse mai finito.

La Lecciso fa un vero e proprio boom dalla d’Urso dove accanto a lei c’è Cristiano Malgioglio, che dopo una caduta dalla poltrona, prende la parola e dice alla Lecciso: “Ti ho inventato io”. Una frase che sa di Pippo Baudo e che fa sorridere il pubblico a casa e la padrona di casa (realmente scoperta da Baudo negli anni Ottanta). Al Bano è coccolato dalla sua grande famiglia, con Bido e Jasmine nati dalla storia con Loredana e gli altri figli nati dal matrimonio con Romina (con la quale ha divorziato). Ora il Leone di Cellino, che ha trascorso la quarantena in Puglia con la sua amata Lecciso, è pronto a tornare sulle scene. Non appena si potrà cantare dinanzi a migliaia di persone. Sembra, però, che in questi mesi abbia messo in ordine i suoi brani: tantissimi. Sono quasi 500. Un vero patrimonio musicale.