Trump posta la mappa di Hormuz: "Nuovo territorio Usa". E l'Iran risponde

18 agosto 2026 a

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Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato oggi sul proprio account social Truth una mappa dello Stretto di Hormuz con la dicitura: "Nuovo territorio degli Stati Uniti". Dopo aver ipotizzato ieri dallo Studio ovale di rivendicare lo Stretto come parte della nazione, il tycoon è tornato così ad alzare il tiro nel giorno in cui scade il memorandum d'intesa con l'Iran.

Da Teheran. il viceministro degli Esteri, Kazem Gharibabadi ha risposto al post di Trump avvertendo che la sua "illusione" "verrà presto corretta". Già ieri i pasdaran avevano minacciato un cambio di passo nella postura versSo la guerra, che sarebbe presto passata da "difensiva" a "pienamente offensiva".

Al momento, comunque, la situazione in Medio Oriente resta sospesa e nessun tipo di colloquio con fra le parti è in corso o programmato. Parallelamente, però, il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al-Ansari, ha fatto sapere che i mediatori stanno aspettando che Oman e Iran raggiungano un accordo bilaterale sullo Stretto di Hormuz prima di riprendere i colloqui più ampi tra Stati Uniti e Iran.