Francia, i video choc: spray come lanciafiamme contro una donna. Poliziotti e giornalisti linciati

La protesta degli studenti è fuori controllo: scuole bruciate, feriti e arresti

Oltre centro scuole devastate, decine di docenti e operatori feriti, quasi duemila arresti, e una serie di episodi di incredibile violenza. In Francia la protesta degli studenti medi ha raggiunto picchi di vero e proprio allarme sociale. Un alto funzionario di polizia in servizio in abiti civili a Belfort, nell’est della Francia, è stato aggredito e picchiato questa mattina fino a perdere conoscenza. Sull’aggressione è stata aperta un’indagine per tentato omicidio.

L’emittente M6 Info ha pubblicato il video dell’aggressione e un altro filmato da brividi: si vede un giovane con il volto coperto che durante una protesta davanti a un liceo di Marsiglia brucia il volto di una donna. Prima dà fuoco al getto di una bomboletta spray, poi indirizza la fiamma sul viso della donna.

Un giornalista della stessa emittente è stato picchiato da un gruppo di manifestanti mentre documentava la protesta davanti al liceo Saint-Exupery di Marsiglia.

Un haut gradé de la police de Belfort a été pris à partie par un groupe d'individus, puis passé à tabac alors qu'il procédait à une interpellation en marge d'un blocus de lycée. Inconscient, l'homme a été transporté à l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour tentative… pic.twitter.com/F6X1HWh3R4 — M6 Info (@m6info) October 2, 2026

En marge d'un blocage de lycée à Marseille, une femme a été brûlée au visage par un homme qui a utilisé un spray comme lance-flammes. pic.twitter.com/U9dZbqr4rM — M6 Info (@m6info) October 2, 2026

Un liceale è rimasto gravemente ferito a Sélestat, in Alsazia, mentre maneggiava un ordigno portato da un altro giovane con l’obiettivo di “sfasciare l’ingresso di un liceo”.