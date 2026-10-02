Israele, la Corte suprema revoca l’esclusione dei partiti arabi dalle elezioni

La Corte suprema israeliana ha respinto all’unanimità la decisione della Commissione elettorale centrale di escludere dalle elezioni del 27 ottobre la Lista Comune, formata da partiti a maggioranza araba. Inoltre, sempre la Corte ha respinto, con sette voti favorevoli e due contrari, la decisione della Commissione di impedire la candidatura del deputato del partito Hadash, Ofer Cassif.

Pur disapprovando “le sue dichiarazioni e azioni oltraggiose”, i giudici hanno chiarito che queste non rientrano nei rigorosi criteri stabiliti dalla giurisprudenza per l’esclusione.