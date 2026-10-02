Esteri

Israele, la Corte suprema revoca l’esclusione dei partiti arabi dalle elezioni

di Redazione
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La Corte suprema israeliana ha respinto all’unanimità la decisione della Commissione elettorale centrale di escludere dalle elezioni del 27 ottobre la Lista Comune, formata da partiti a maggioranza araba. Inoltre, sempre la Corte ha respinto, con sette voti favorevoli e due contrari, la decisione della Commissione di impedire la candidatura del deputato del partito Hadash, Ofer Cassif.

Pur disapprovando “le sue dichiarazioni e azioni oltraggiose”, i giudici hanno chiarito che queste non rientrano nei rigorosi criteri stabiliti dalla giurisprudenza per l’esclusione.

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