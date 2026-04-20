Iran-Usa, minimo spiraglio per i negoziati a Islamabad. Intanto i Marines sequestrano una nave

Andrea Riccardi 20 aprile 2026 a

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Se dagli Stati Uniti giungeranno "segnali positivi", l'Iran potrebbe inviare una squadra di negoziatori a Islamabad, dove sono previsti nuovi colloqui. È quanto ha dichiarato in un'intervista ad Al Jazeera il presidente della Commissione Parlamentare iraniana sulla Sicurezza Nazionale, Ebrahim Azizi. Azizi, un ex comandante dei pasdaran, ha spiegato che Teheran ha deciso di continuare i negoziati ma che "non tratterà a tutti i costi" né accetterà "l'approccio praticato dalla controparte". L'Iran ha linee rosse che "devono essere rispettate", ha aggiunto Azizi.

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"Non abbiamo mai temuto il principio della negoziazione", ha poi risposto Azizi a una domanda sulla partecipazione agli imminenti colloqui di Islamabad, che l'Iran era sembrato escludere, "forse domani o dopodomani, con un'ulteriore valutazione, lo consideriamo probabile, sempre che dalla squadra negoziale americana e dai messaggi che hanno ricevuto dall'Iran giunga un segnale positivo".

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Nel frattempo il Comando Centrale degli Stati Uniti, il Centcom, ha condiviso un filmato dove si vedono i marines calarsi con le corde sulla nave Touska, battente bandiera iraniana, e prendere il controllo dell'imbarcazione. "I Marines statunitensi sono scesi dalla nave d'assalto anfibio USS Tripoli in elicottero e hanno attraversato il Mar Arabico per abbordare e sequestrare la M/V Touska", si legge sull'account di "X" del Centcom mentre prosegue il blocco navale deciso dal presidente americano Donald Trump. "I Marines si sono calati con le corde sull'imbarcazione battente bandiera iraniana il 20 aprile, dopo che il cacciatorpediniere lanciamissili USS Spruance aveva disabilitato la propulsione della Touska in seguito alla mancata ottemperanza della nave mercantile ai ripetuti avvertimenti delle forze statunitensi per un periodo di sei ore", scrive il Centcom su X, descrivendo l'operazione. L'Iran ha promesso ritorsioni.