Trump, l'ultimo avviso all'Iran: "Accettino l'accordo o li distruggeremo". I colloqui a Islamabad

19 aprile 2026 a

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"Ieri l'Iran ha deciso di sparare colpi di arma da fuoco nello Stretto di Hormuz, violando completamente il nostro accordo di cessate il fuoco! Molti proiettili erano diretti contro una nave francese e una nave mercantile del Regno Unito. Non è stato un bel gesto, vero?". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, usa la consueta retorica per commentare gli ultimi sviluppi in Medio Oriente in vista dei negoziati di Islamabad. "Stiamo offrendo un accordo molto equo e ragionevole, e spero che lo accettino perché, se non lo faranno, gli Stati Uniti distruggeranno ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte in Iran - aggiunge Trump su Truth -. 'BASTA CON IL SIGNOR GENTILE!'". "Se non accetteranno l'accordo, sarà un onore per me fare ciò che deve essere fatto, ciò che altri Presidenti avrebbero dovuto fare all'Iran negli ultimi 47 anni. E' ora che la macchina di morte dell'Iran finisca!", ha concluso il tycoon.

Nelel ultime ore, inoltre, il presidente Usa ha fatto sapere a Abc News che il suo vice JD Vance non si recherà in Pakistan per il secondo round di colloqui con l'Iran, come riportato invece in un primo momento dall'emittente Usa. Trump ha dichiarato che la sua delegazione arriverà a Islamabad lunedì sera per i colloqui, ma che i servizi segreti non erano riusciti a organizzare l'accompagnamento di Vance con così poco preavviso. "È solo per motivi di sicurezza", ha detto Trump. "JD è fantastico", ha aggiunto. Il capo della Casa Bianca aveva riferito in precedenza a Fox News e al New York Post che il suo inviato speciale Steve Witkoff e il genero Jared Kushner sarebbero andati in Pakistan.