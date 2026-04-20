Battaglie navali a Hormuz, i Marines catturano mercantile iraniano. Droni contro nave Usa

Tommaso Manni 20 aprile 2026 a

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Alta tensione sullo Stretto di Hormuz. Il Centcom, il comando centrale degli Stati Uniti in Medio Oriente, ha diffuso un video dell'operazione che ha portato alla cattura della nave iraniana Touska, che aveva provato a forzare il blocco navale americano nel braccio di mare cruciale per i trasporti del settore energetico. Il filmato pubblicato su X mostra i marine che vengono trasportati con un elicottero dalla nave d'assalto anfibia USS Tripoli e si calano con le corde sulla portacontainer.

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

La Marina degli Stati Uniti ha colpito e sequestrato il mercantile "lungo quasi 900 piedi e pesante quasi quanto una portaerei", che "ha tentato di superare il nostro blocco navale, e per loro non è andata bene", scrive il presidente Usa Donald Trump sui social. "Il cacciatorpediniere lanciamissili della Marina statunitense Uss Spruance ha intercettato la Touska nel Golfo di Oman, e ha dato loro un avvertimento leale di fermarsi. L'equipaggio iraniano si è rifiutato di obbedire, così la nostra nave della Marina li ha fermati di netto aprendo un foro nella sala macchine", si legge nel post. "In questo momento, i Marines statunitensi hanno la custodia del vascello. La Touska è sotto sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a causa della sua precedente storia di attività illegali. Abbiamo la piena custodia della nave, e stiamo verificando cosa c'è a bordo!", conclude il presidente Usa.

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La risposta di Teheran non si lascia attendere. Forze militari iraniane hanno lanciato attacchi con droni contro diverse navi militari statunitensi presenti nella zona, in segno di risposta al blocco della nave battente bandiera iraniana. "Poche ore fa soldati terroristi americani hanno attaccato nel Golfo di Oman una nave portacontainer iraniana di nome Touska, che era in viaggio dalla Cina verso l'Iran. Dopo che gli americani hanno attaccato questa nave, anche le forze iraniane hanno attaccato alcune navi militari americane con dei droni", scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, vicina ai Guardiani della rivoluzione.