Gaza, gli Usa vogliono un faccia a faccia diretto con Hamas per la fine della guerra

Gli Stati Uniti hanno ribadito la volontà di incontrare direttamente i vertici di Hamas coinvolti nei negoziati per porre fine alla guerra a Gaza, secondo quanto riportato sabato da Aram News e rilanciato da Ynet. Fonti diplomatiche citate dal media emiratino riferiscono che Washington punta in particolare alla liberazione di Edan Alexander, cittadino americano-israeliano ancora prigioniero nella Striscia, e al recupero dei resti di altri cittadini statunitensi. L'iniziativa americana arriverebbe in risposta ai ritardi di Israele nel raggiungimento di un accordo sul rilascio degli ostaggi e sul cessate il fuoco. Secondo Ynet, il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti segnala una crescente impazienza verso l'attuale gestione della crisi da parte del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu.

Israele spinge per l'attacco al nucleare dell'Iran nonostante il no di Trump

Nel frattempo è emerso che la "dichiarazione speciale" che il primo ministro israeliano farà questa sera, e che è stata annunciata ieri dal suo ufficio, non riguarderà un accordo sugli ostaggi o per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo scrive il quotidiano Haaretz citando fonti dell'ufficio di Netanyahu. Genericamente, le fonti fanno sapere che la dichiarazione affronterà una questione politica "principalmente su Gaza". Un alto funzionario dell'Amministrazione Trump ha poi dichiarato a Haaretz che Netanyahu non subisce alcuna pressione da parte degli Stati Uniti affinché ponga fine alla guerra contro Hamas.