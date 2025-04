Guerra in Ucraina, ultimatum di Trump a Kiev e Mosca: “Senza progressi sulla tregua…”

19 aprile 2025 a

Washington è pronta a "rinunciare" ai colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina se entro pochi giorni Mosca e Kiev non faranno progressi. I commenti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono arrivati poche ore dopo che il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva anticipato a Parigi che gli Stati Uniti potrebbero "abbandonare" il ruolo di mediatori. Trump ha fatto pressioni su entrambe le parti per una tregua, ma non è riuscito a ottenere concessioni significative dal Cremlino, nonostante una telefonata rompighiaccio con il presidente russo Vladimir Putin e ripetuti negoziati con Mosca. "Se per qualche motivo una delle due parti rendesse le cose molto difficili, diremmo semplicemente: 'Siete degli stupidi. Siete degli stupidi. Siete persone orribili'. E rinunceremmo", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. "Ma speriamo di non doverlo fare".

Mosca ha continuato a colpire l'Ucraina, uccidendo almeno due persone e ferendone decine di altre nei bombardamenti su Kharkiv e Sumy. Uno dei pochi impegni che Trump aveva strappato alla Russia - una moratoria temporanea sugli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine - è "scaduto" oggi, ha ricordato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Dopo aver incontrato funzionari europei a Parigi per discutere di un cessate il fuoco, Rubio ha affermato che Washington deve capire al più presto se un cessate il fuoco sia "fattibile a breve termine". "Perché se non lo è, allora penso che dovremo semplicemente voltare pagina", ha detto ai giornalisti.

Trump ha insistito sul fatto di non essere stato "ingannato" da Mosca, accusata dall'Ucraina di tergiversare. "Tutta la mia vita è stata una grande negoziazione e so quando le persone ci stanno prendendo in giro e quando no", ha aggiunto. Kiev da parte sua ha annunciato di aver ricevuto dalla Russia i corpi di 909 soldati. "È così che Mosca ha iniziato il Venerdì Santo: con missili balistici, missili da crociera, droni Shahed. Una presa in giro del nostro popolo e delle nostre città", ha scritto Volodymyr Zelensky su Telegram. La Russia ha affermato di aver colpito "siti chiave per la produzione di droni" e aeroporti militari ucraini.